8 أنواع من الأطعمة يمكنها حماية البصر والحفاظ عليه بشكل طبيعي فهى تساعد في منع التلف الضوئي والحفاظ على صحة شبكية العين والقرنية إليك 8 أنواع من الأطعمة يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي لحماية بصرك وفقا لموقع stylecraze

1. الجزر



الجزر من الخضروات الرائعة والصحية فهو محمل بالبيتا كاروتين ، وهو مضاد للأكسدة و لفيتامين أ. وجد العلماء أن تناول الجزر يحسن الرؤية الليلية لدى الكثير من الأشخاص ويمنع تدهور البصر.

يساعد الجزر أيضًا في منع الأضرار التأكسدية والالتهابات وهما السببان الرئيسيان لمشاكل البصر.



2. الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية. وتساعد أوميجا 3 في تقليل الالتهاب عن طريق موازنة نسبة الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6. عندما تكون مستويات الالتهاب منخفضة ، تتحسن وظائف جسمك ودماغك ، وبالتالي تقوي مناعتك لذلك ، فإن تناول الأسماك مثل السلمون والتونة والماكريل مفيد لصحة عينيك وحماية بصرك

3. السبانخ



السبانخ غنية بالفيتامينات E و A و B و C والمعادن مثل الحديد والزنك والمغذيات النباتية مثل اللوتين والزياكسانثين.

تحتوي الكاروتينات واللوتين والزياكسانثين على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. وبالتالي ، فإن تناول كمية كافية من السبانخ يوميًا يمكن أن يساعد في منع التنكس البقعي وإعتام عدسة العين. نظرًا لاحتوائه على الزنك ، يمكن للسبانخ أيضًا الحفاظ على صحة القرنية وحماية بصرك

4. تناول البيض



البيض غنى بالأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات القابلة للذوبان في الماء . يعتبر صفار البيض مصدرًا جيدًا للوتين والزياكسانثين ،

استهلك بيضة كاملة أو بيضتين للحفاظ على صحة عينيك.

5. الألبان



اللبن رائع لتحسين صحة العين بصرف النظر عن الكالسيوم والفوسفور ، فهو محملة بالزنك وفيتامين أ.

يساعد فيتامين أ على حماية القرنية ، ويساعد الزنك على نقل فيتامين أ إلى العينين من الكبد. يساعد الزنك أيضًا في الرؤية الليلية ويمنع إعتام عدسة العين.



6. الجوز



تعد المكسرات مصدرًا رائعًا للدهون الصحية وفيتامين هـ الذي يساعد في تقليل الالتهاب.. أكدت الأبحاث أيضًا أن تناول المكسرات الغنية بفيتامين E ويجب أن يكون لديك حفنة من المكسرات لتحسين وحماية بصرك.