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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل مذهلة تخلصك من جفاف العين من رفوف مطبخك

الجفاف
الجفاف



تحدث متلازمة جفاف العين  عندما لا تنتج عينيك ما يكفي من الدموع فيما يلي خمس طرق يمكنك من خلالها التعامل مع جفاف العين وفقا لموقع femina.in

ضغط دافئ

خذ قطعة قماش نظيفة وانقعها في بعض الماء الدافئ لفترة من الوقت وضع هذه القماش على عينيك لمدة خمس دقائق.

في وقت لاحق ، افركي قطعة القماش برفق على جفونك ، سواء السفلي منها أو العلوي.

 كرر هذه العملية حتى يبرد الماء و تساعد هذه الطريقة في ترطيب عينيك ، وبالتالي تحسين جودة الدموع والتخلص من الاحمرار والتهيج الذي قد يصاحب جفاف العين.

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زيت جوز الهند

يعمل هذا الزيت كعامل إعادة ترطيب لعينيك ويمنع الدموع من التبخر بسرعة إلى جانب ذلك لزيت جوز الهند  خصائص مضادة للالتهابات تقلل من الانزعاج الناجم عن جفاف العين ما عليك سوى نقع كرة قطنية في زيت جوز الهند ووضعها على جفونك المغلقة لمدة 15 دقيقة و كرر هذا طوال اليوم حتى تجد الراحة.

 

المكملات الغذائية

لقد وجدت الدراسات أن الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في التخلص من أعراض جفاف العين. تساعد مصادر أوميجا 3 مثل السلمون والسردين وزيت بذور الكتان والجوز وما إلى ذلك في تقليل التهاب وجفاف العين مما يسمح بزيادة إنتاج الدموع وبالتالي التخلص من متلازمة جفاف العين.

 

جل الصبار

بسبب طبيعته القلوية ، يعتبر جل الصبار علاجًا فعالًا لجفاف العين وتساعد خصائصه المرطبة والمضادة للالتهابات على تقليل الاحمرار والتورم.

اشطف ورقة الصبار واستخرج الجل و خذ بعض الجل على قطعة مناديل وامسحه برفق على الجزء الخارجي من جفونك فقط. بعد 10 دقائق ، اشطفه ببعض الماء الفاتر وكرر هذا مرتين يوميًا.

 

ماء الورد

يعمل ماء الورد العجائب على عينيك المتعبة إلى جانب ذلك ، فهو غني بفيتامين أ ، والذي يؤدي نقصه إلى جفاف العين.

انقعي كرة قطنية في ماء الورد وضعيها على جفونك المغلقتين وبعد 10 دقائق ، اشطفه ببعض الماء البارد و يمكنك أيضًا استخدام ماء الورد النقي كقطرات للعين لراحة فورية و كرر هذا ثلاث مرات في اليوم.

جفاف جفاف العين الانزعاج الناجم عن جفاف العين أعراض جفاف العين التهاب وجفاف العين

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