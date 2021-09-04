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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتحديثات جديدة.. انفينيتي تزيل النقاب عن QX80 موديل 2022

بتحديثات جديدة ..
بتحديثات جديدة .. انفينيتي تزيل النقاب عن QX80 موديل 2022

تمكنت شركة انفينيتي أن تحقق شعبية كبيرة داخل اسوق السيارات العالمية، ويرجع ذلك إلى اصداراتها القوية و المتعددة، وعلى رأسها السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، ومنها السيارة QX80 موديل 2022، حيث كشف الصانع الياباني عن بضع ترقيات جديدة إلى هذا الطراز، بالاضافة إلى بعض التفاصيل الخاصة بأسعارها.

القدرات الفنية للسيارة انفينيتي QX80 موديل 2022 

تعتمد السيارة انفينيتي QX80 موديل 2022 على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 5600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصانا، و 560 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات.

تجهيزات السيارة انفينيتي QX80 موديل 2022 

ترتكز السيارة على جنوط رياضية تتراوح قياساتها بين 20 إلى 22 بوصة، تدعمها جنوط متعددة الاضلاع ذات تصميم هندسي انيق، مع شبكة امامية كبيرة الحجم باللون الفضي ذات اطار من الكروم باللون الفضي، بالاضافة إلى مصابيح امامية تعمل بتقنية LEDLIGHT تحمل الطابع العدواني، إلى جانب اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومفهوم رباعي الابواب.

و تتوسط قمرة القيادة الخاصة بالسيارة انفينيتي QX80 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، يبلغ قياسها 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، مقاعد رياضية من جلد نابا تتكون من ثلاثة صفوف، مع امكانية الحصول على التدفئة والتحكم الكهربائي للمقعد الامامي، بالاضافة إلى مقود حركة قياسي متعدد المهام، و نظام صوتي و ترفيهي مكون من 13 مكبر صوت طراز BOSE. 

ومن المتوقع أن تتراوح اسعار السيارة انفينيتي  QX80 موديل 2022 من 71,995 دولار امريكي حتى 83,630 دولار، مع امكانية طلب السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات مقابل قيمة مالية اضافية.

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