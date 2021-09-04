قبل بلوغهم الحدود الأمريكية..الحرس الوطني المكسيكي يحتجز مهاجرين

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها ،احتجاز ضباط من سلطات الهجرة والحرس الوطني في المكسيك عشرات المهاجرين أثناء سيرهم في ولاية تشياباس الجنوبية في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وداهمت القوات الحكومية المكسيكية مجموعات المهاجرين المتكونة من حوالي مائتي شخص في كل مجموعة.

مجموعات المهاجرين غادرت تاباتشولا

مجموعات المهاجرين غادرت تاباتشولا في الأيام الأخيرة بعد انتظار أوراق العبور الخاصة بهم من سلطات الهجرة.

وقال أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس المكسيك، إن الحكومة لا يمكنها السماح للمهاجرين بالدخول إلى الإقليم حيث سيواجه الكثيرون مخاطر خلال رحلتهم. كما قال إن احتجاز المهاجرين جزء من عملية "لاحتواء تدفقهم".