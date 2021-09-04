تعرف عل تفاصيل دور ليلى عزب العرب فى عائلة جيجى

انتهت الفنانة ليلى عز العرب من تصوير دورها ضمن أحداث حكاية عائلة جيجى ، والذى تعد واحدة من مجموعة جكايات مسلسل وراء كل باب .

ومن المقرر ان تجسيد ليلى عزب العرب ضمن أحداث المسلسل شخصية “ أصلية ” والدة جيجى بطل القصة والتى تلعب دورها الفنانة نادين ، كما انها جدة لثلاثة شباب ، وهما أسلام جمال وهند عبد العليم وجسيكا حسام .

عائلة جيجى تشارك فى بطولته ليلى عز العرب ، وتدور أحداثه فى قالب إجتماعى كوميدى حول المشكلات التى يتعرض لها الشباب ، ومن المقرر ان يعرض بداية من السبت القادم ، وتبلغ عدد حلقاته 5 فقط .

وتشارك الفنانة ليلى عزب العرب إيضاً فى بطولة مسلسل "السيدة زينب"، والذى ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوى .

وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، ويعيش أبطال العمل قصصًا فى منطقة زقاق المدق فى إطار اجتماعى.

المسلسل من بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغني، ليلى عز العرب ، حسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.