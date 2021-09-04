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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف عل تفاصيل دور ليلى عزب العرب فى عائلة جيجى

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب

انتهت الفنانة ليلى عز العرب من تصوير دورها ضمن أحداث حكاية عائلة جيجى ، والذى تعد واحدة من مجموعة جكايات مسلسل وراء كل باب . 

 

ومن المقرر ان تجسيد ليلى عزب العرب ضمن أحداث المسلسل شخصية “ أصلية ”  والدة جيجى بطل القصة والتى تلعب دورها الفنانة نادين ، كما انها  جدة لثلاثة شباب ، وهما أسلام جمال وهند عبد العليم وجسيكا حسام . 

 

عائلة جيجى تشارك فى بطولته ليلى عز العرب ، وتدور أحداثه فى قالب إجتماعى كوميدى حول المشكلات التى يتعرض لها الشباب ، ومن المقرر ان يعرض بداية من السبت القادم ، وتبلغ عدد حلقاته 5 فقط . 

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وتشارك الفنانة ليلى عزب العرب إيضاً فى بطولة مسلسل   "السيدة زينب"، والذى  ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوى .

 

وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، ويعيش أبطال العمل قصصًا فى منطقة زقاق المدق فى إطار اجتماعى.

 

المسلسل من بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغني، ليلى عز العرب ، حسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

ليلى عز العرب الفنانة ليلى عز العرب حكاية عائلة جيجي نادين السيدة زينب

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