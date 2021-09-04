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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 9.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الاسبوع الحالي أكثر من 9.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1226 مبايعة بقيمة 4.51 مليار درهم منها 146 مبايعة للأراضي بقيمة 2.26 مليار درهم و 1080 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.25 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 659 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 325 مليون درهم في منطقة المرقبات تليها مبايعة بقيمة 98 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وتلتها منطقة رأس الخور بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 689 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 116 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 85 مبايعة بقيمة 235 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 76 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.43 مليار درهم منها 94 رهنا لأراض بقيمة 1.62 مليار درهم و286 رهنا لفلل وشقق بقيمة 2.81 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة مليارين درهم وأخرى في منطقة الخيران بقيمة ملياري درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 61 هبة بقيمة 468.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 170 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 120 مليون درهم.

منطقة الخليج اقتصاد الامارات تصرفات عقارات دبي الأراضي والأملاك التصرفات العقارية

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