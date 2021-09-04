لزيادة أعداد الطيارين| تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكلية الجوية لـ 52 ٪؜

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية بحد أدنى 52% بدلاً من 55٪.
يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة في توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية.
كما يأتي ذلك اتساقاً مع تطوير الكلية الجوية المصرية والذي يتضمن زيادة وتنوع أنواع الطائرات خلال الفترة الراهنة وبالتوازي مع انخفاض المجاميع الكلية لطلبة الثانوية العامة لهذا العام ورغبة العديد من المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية.
يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لزيادة أعداد الطيارين وطبقًا للشروط المحددة العاملة بالكليات والمعاهد العسكرية.