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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لزيادة أعداد الطيارين| تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكلية الجوية لـ 52 ٪؜

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية ‏بحد أدنى 52% بدلاً من 55٪؜.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة في توسيع قاعدة الاختيار ‏من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية.

كما يأتي ذلك ‏اتساقاً مع تطوير الكلية الجوية المصرية ‏والذي يتضمن زيادة وتنوع أنواع الطائرات ‏خلال الفترة الراهنة وبالتوازي مع انخفاض المجاميع الكلية‏ لطلبة الثانوية العامة لهذا العام‏ ورغبة العديد من ‏المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية‏.

‏يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لزيادة أعداد الطيارين ‏وطبقًا للشروط‏ المحددة العاملة بالكليات والمعاهد العسكرية.

الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الكلية الجوية القوات المسلحة

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