لزيادة أعداد الطيارين| تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكلية الجوية لـ 52 ٪؜

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية ‏بحد أدنى 52% بدلاً من 55٪؜.

‏يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة في توسيع قاعدة الاختيار ‏من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية.

كما يأتي ذلك ‏اتساقاً مع تطوير الكلية الجوية المصرية ‏والذي يتضمن زيادة وتنوع أنواع الطائرات ‏خلال الفترة الراهنة وبالتوازي مع انخفاض المجاميع الكلية‏ لطلبة الثانوية العامة لهذا العام‏ ورغبة العديد من ‏المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية‏.

‏يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لزيادة أعداد الطيارين ‏وطبقًا للشروط‏ المحددة العاملة بالكليات والمعاهد العسكرية.