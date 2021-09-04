حملات نظافة لرفع المخلفات من الشوارع فى 4 مراكز بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية ومستمرة بمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة وتنفيذاً لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة في الإهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين معلنا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الامكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة تماشياً مع خطط الدولة.



كانت الوحدات المحلية بمراكز (الغنايم ، وساحل سليم والفتح ، ابوتيج ) قد نظمت حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة من الحاويات والصناديق والسلات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وباستخدام معدات وسيارات الكنس الآلي ولوادر وحاويات وسيارات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية وذلك برئاسة (خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، واسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج ) ونوابهم كل في نطاق عمله وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة وفقاً للامكانات المتاحة.



يذكر ان محافظ أسيوط قد اعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

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