عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة لرفع المخلفات من الشوارع فى 4 مراكز بأسيوط

حملات رفع الاشغالات
حملات رفع الاشغالات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية ومستمرة بمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة وتنفيذاً لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل. 

تفاصيل استخراج سكين من «جمجمة» طفل فى مستشفى أسيوط الجامعي

جامعة أسيوط: تطعيم 10 آلاف من هيئة التدريس والعاملين بـ لقاح كورونا

وأشار محافظ أسيوط إلى  اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة في الإهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين معلنا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الامكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة تماشياً مع خطط الدولة.


كانت الوحدات المحلية بمراكز (الغنايم ، وساحل سليم والفتح ، ابوتيج )  قد نظمت حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة من الحاويات والصناديق والسلات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وباستخدام معدات وسيارات الكنس الآلي ولوادر وحاويات وسيارات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية وذلك برئاسة (خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، واسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج ) ونوابهم كل في نطاق عمله وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة وفقاً للامكانات المتاحة.


يذكر ان محافظ أسيوط قد اعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

IMG-20210904-WA0007
IMG-20210904-WA0007
IMG-20210904-WA0006
IMG-20210904-WA0006
IMG-20210904-WA0009
IMG-20210904-WA0009
IMG-20210904-WA0008
IMG-20210904-WA0008
IMG-20210904-WA0011
IMG-20210904-WA0011
IMG-20210904-WA0010
IMG-20210904-WA0010
IMG-20210904-WA0012
IMG-20210904-WA0012
IMG-20210904-WA0013
IMG-20210904-WA0013
IMG-20210904-WA0015
IMG-20210904-WA0015
IMG-20210904-WA0014
IMG-20210904-WA0014
محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حملات نظافة رفع القمامة المخلفات الشوارع الميادين المراكز والأحياء

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يناقش أنشطة المجلس في دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا

بتكلفة 2 مليار جنيه.. محافظ أسيوط يتابع مشروعات تطوير الريف المصري

ترشيحاتنا

البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للمسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية

فوائد عظيمة لمن يداوم على ذكر الله بعد الصلاة

بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.. هل يجتاح الاتحاد الأوروبي كابول بجيشه الخاص؟

محمد صلاح ينضم إلى بعثة منتخب مصر في الجابون

خاص.. إيناسيو يعلن اقترابه من العودة إلى الدوري المصري

تداول صور امتحان العربي للثانوية العامة على السوشيال ميديا.. والتعليم تتبعها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

ننشر قائمة أسعار كتب نظام التعليم الجديد قبل بدء الدراسة

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

الإمارات تحدث إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين والزوار من الخارج من غد

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: تعاطٍ بلا عقوبة

ياسر عبيدو يكتب: شرم الشيخ ودهب.. المشكلة والحل

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ