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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحلات لذوي الاحتياجات من أبناء القرى لمركز حسن حلمي بالخارجة.. صور

جانب من الرحلات
جانب من الرحلات

استقبل مركز "حسن حلمي" لرعاية ذوي الهمم بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، اليوم السبت، رحلات من الأطفال ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من أبناء القرى.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن المركز استقبل اليوم وفدًا من أبناء قرى " شرق بولاق" التابعة لمركز الخارجة للتعرف على الخدمات والبرامج العلاجية والتأهيلية والرياضية المختلفة التي يقدمها المركز.

وأضاف الزملوط، أنه كلف الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بضرورة تنظيم رحلات لذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم من مراكز وقرى المحافظة لزيارة المركز للتعرف على خدماتها والاستفادة منها.

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الوادى الجديد ذوي الاحتياجات الخاصة الاطفال ذوي الاحتياجات مركز حسن حلمي الرياضي تضامن احتياجات العلاجية البرامج العلاجية الإحتياجات الخاصة محمد الزملوط

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