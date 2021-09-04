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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة حياة كريمة..حلم يتحقق علي ارض الواقع بقرى الوادي الجديد ..شاهد

جانب من اعمال المبادره
جانب من اعمال المبادره

تعتبر مبادرة حياة كريمة  حلم يتحقق على أرض الواقع بالقري النائية داخل محافظة الوادي الجديد،  وذلك من خلال مشروعات تنموية  كبيرة تتمثل في مشروعات الصرف الصحي ومحطات المياه واعادة إحلال و إعمار المنازل .

 

ونجحت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في الوصول لأبناء محافظة الوادي الجديد، خاصة في المناطق النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات.

 

حيث  رصدت  عدسة صدي البلد المشروعات التي نفذتها مبادرة حياه كريمه علي ارض الواقع بقري الصحوه والجهاد بغرب الموهوب  حيث تم تنفيذ محطة مياه  بجانب حفر البئر الخاص بالمحطة ، فضلا عن تطوير الوحدة الصحية وتجهيزها باحدث الاجهزه الامر الذي انعكس بالايجاب علي المواطنين،بالاضافة الي اعمار عدد من المنازل للحالات المستحقة بقرية الصحوه بغرب الموهوب .

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من جانبهم أعرب أهالى قريتى الصحوة والجهاد بغرب الموهوب  الجزائر وجورمشين عن امتنانهم  لمبادرة حياة كريمه التي نادي بها السيد رئيس الجمهورية  لما تقدمه المبادرة من خدمات طبية عالية الجودة ومتكاملة ومساعدات إنسانية وتوعية فضلا عن إعادة إعمار المنازل. 

 

يذكر أن المبادرة تنفذ في جميع أنحاء  المحافظة ومركز الفرافرة يحظي بنسبة اكبر  بواقع 6 قرى وجميع توابعها ومدينة الفرافرة، هي: قرى أبو منقار و5 توابع لها وهي:" أبو منقار الأم - طلعت ضرغام – بئر 4 – بئر 5 – بئر 6 – بئر 7 "، وقرى أبو هريرة و4 توابع لها هي:" أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16"، قرى الخير والنماء و4 توابع وهي" الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل"، قرى الكفاح بإجمالي 7 توابع وهي:" الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة"، قرة صبيح وتوابعها وهي: " صبيح الأم – على بن أبي طالب"، قرى النهضة وتوابعها وهي:" عبد المجيد الجغيل – عائشة عبد الرحمن"، وفي منطقتين بمدينة الفرافرة وهما " عبد المنعم رياض – أحمد بدوي".

 

من جانبه قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة منذ توليه المسئولية حيث تم بالفعل خلال الفترة الحالية بدء اتخاذ الإجراءات الرسمية لإعادة إعمار 25 قرية بمدينة الفرافرة ضمن البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" كمرحلة ثالثة للمبادرة على أرض المحافظة حيث إن المبادرة الذي يستهدف إعادة إعمار 1500 قرية وتابع على مستوى الجمهورية.

 

وأكد الزملوط، أن حياة كريمة في الوادي الجديد تنفذ على 3 مراحل، استفادت 12 قرية بالمحافظة من هذه المبادرة من خلال استثمارات تبلغ 400 مليون جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين منها 20.3 ألف مواطن على مرحلتين بينما يجري الإعداد للمرحلة الثالثة والتي تضم 25 قرية في مركز واحد وهو مركز الفرافرة.

 

وقال المحافظ إن برنامج حياة كريمة استطاع خلال السنوات الماضية توفير السكن الملائم للأسر البسيطة بالوادي الجديد، حيث تم بنجاح تسليم 200 وحدة سكنية من خلال برنامج "سترة" بالتعاون مع وزارت التضامن والإسكان والجهاز المركزي للتعمير بقرى ناصر الثورة والخرطوم ورفع كفاءة عدد 50 منزلا بالقرية الرابعة بدرب الأربعين وتسليم أراضي بإجمالي عدد 500 فدان استفاد منها 250 منتفعا بواقع 2.5 فدان لكل منتفع.

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الوادى الجديد الصرف الصحى مساعدات مبادرة حياة كريمة المواطنين المبادرة الرئاسية محرومة من الخدمات المشروعات محافظ الوادي الجديد الفرافره اخبار الوادي الجديد اخبار المحافظات

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