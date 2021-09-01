محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز حسن حلمي

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، الاحتفالية الفنية التي أقامتها المحافظة بمركز د حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ و سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية ورجال الأعمال وأبناء مركزي الخارجة وباريس من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

وضم الاحتفال عروض فنية وفقرات غنائية وشعرية متميزة أداها طلاب مدرستي الأمل للصم والبكم والفكرية بالخارجة، كما تم تكريم عدد من الفائزين والحائزين علي ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقات التمثيل والشعر والفن التعبيري وألعاب القوى على مستوى الجمهورية، وتكريم المشرفين والمدربين المتميزين .

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كما قام المحافظ بتسليم كراسي متحركة كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة الحركية وتسليم عقود المحلات الملحقة بسور المركز للمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقرر إعفائهم من القيمة الإيجارية لمدة ٤ أشهر كدعم من المحافظة لمشروعاتهم وتخفيف العبء عنهم.

وأكد الزملوط خلال كلمته علي ضرورة التعاون بين كافة الجهات الرسمية والأهلية والخيرية وكافة أبناء المحافظة لدعم المركز من خلال التبرعات لاستمرار تقديم الخدمة بنفس المستوي ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

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