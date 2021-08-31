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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض مستلزمات المدارس بالداخلة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتحت حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد اليوم، الثلاثاء، معرض مستلزمات المدارس التابع للجمعية الشرعية بمركز الداخلة، يرافقها السيد نبيل حنفي رئيس المركز. 

 

وأشادت "مجدي"، خلال تفقد المعرض، بجودة المنتجات وتنوعها وتناسب أسعارها للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ، هذا ويضم المعرض ( زى مدرسى وأحذية وشنط وأدوات مدرسية ) بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

 

من جانب اخر شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إحتفال المحافظة ببدء دخول كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد الخدمة للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، بناء على موافقة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأساتذة الجامعة. 

 

وقدم الزملوط التهنئة لأهالي المحافظة ، متمنياََ التوفيق والنجاح لأبنائها لخدمة المنظومة الصحية والتخفيف عن المواطنين للحصول على الخدمة الطبية .

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