إبراهيم عيسى: لولا التعصب الكروي لما عاشت الرياضة في مصر

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إن التعصب الكروي يعطي كرة القدم في مصر روحها و رونقها، متابعا: أرى أن الدوري المصري بدائي ومتخلف وعشوائي.

وأكمل إبراهيم عيسى خلال تقديمه برنامج " حديث القاهرة " المذاع على قناة "القاهرة والناس " ،: لولا التعصب الكروي لما عاشت كرة القدم في مصر في السنوات الأخيرة تحديدًا، مضيفا: مصر لا تمتلك دوري وكرة قدم.

وأضاف عند مقارنة كرة القدم في مصر بالخارج، نجد أن كرة القدم في مصر لا تشبهها إطلاقاً من حيث الأداء وأخلاق اللاعبين على سبيل المثال .بالإضافة إلى التصوير التليفزيوني البدائي وانحياز المحللين والمعلقين .

وأكد أن التعصب الكروي هو حياة كرة القدم في مصر، مشددا على أن مصر لم تنجح طوال السنوات الماضية في تأسيس صناعة رياضية.

وأضاف إبراهيم عيسى خلال برنامجه " حديث القاهرة " المذاع على قناة "القاهرة والناس " ، أن كرة القدم في مصر متخلفة ودوري الكرة المصرية عشوائي ، منوهًا أن لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره دوري لديه قوام الدوري الكروي الممتع المبهج الذي يقدم فنًا .

وتابع "إبراهيم عيسى " أنه على الرغم من أن التعصب يسيطر على جميع مناحي الحياة الكروية بشكل مخجل إلا أنه يمثل حياة الكرة المصرية .

