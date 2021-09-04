في احتفالية الأوقاف لتكريم الفائزين.. الوزير: صناعة الوعي يجب ألا تكون وسيلة للتكسب.. وندرب الأئمة على التعامل مع السوشيال ميديا لمواجهة التطرف

احتفالية الأوقاف لنشر الوعي وتكريم الفائزين في المسابقة المشتركة

وزير الأوقاف: صناعة الوعي يجب ألا تكون وسيلة للتكسب

الأوقاف: ندرب الأئمة على التعامل مع السوشيال ميديا لمواجهة التطرف

وزير الأوقاف: تنسيق مع وزارة الشباب لبحث عودة الندوات في النوادي

الأعلى للإعلام: لقاءات مثمرة مع الأوقاف لمواجهة محاولات هدم استقرار المجتمع

هدية تذكارية مقدمة من طلاب مصر لوزير الأوقاف لجهوده في التجديد



احتفلت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، بتكريم أوائل الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي، وكذلك افتتاح ندوة بناء الوعي، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

حضر احتفالية التكريم، كل من: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور حمود فؤاد، مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الدينية، وصالح الصالحي عضو المجلس الأعلى للإعلام ومدير تحرير جريدة الأخبار.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن احتفالية تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة بين الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي، إنما هي تطبيق عملي لبناء الوعي والذي يحتاج الى تضافر جميع الجهود بين مؤسسات الدولة.

وأضاف وزير الأوقاف، في كلمته باحتفالية تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة بين الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي، بمقر أكاديمية الأوقاف، بحضور صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى للإعلام، وعدد من الأئمة ومعلمي التربية الدينية الذين اجتازوا الدورات التدريبية، أنه يتم تدريب 30 ألف معلم تربية دينية سنويا، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والدينية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه جار التنسيق مع وزارة الشباب لبحث عودة الندوات في مراكز الشباب مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع: “لا نعمل في جزر منعزلة، فنحن نحتاج إلى تكثيف هذه اللقاءات لتوعية الناس بأهمية السوشيال ميديا”.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مهمة الإمام والمعلم هي بناء المواطن وهنا يجب التركيز على سلوكهما، منوها إلى أن “صناعة الوعي يجب ألا تكون وسيلة للتكسب ولكن اجعلها هدفك وغايتك ورسالة تريد أن تؤديها”.

وأضاف جمعة: “الغش خيانة للدين والوطن، ويشارك في ذلك المشرف على الغش والذي يغض عينه عن الغش، جميعهم مشاركون في الإثم والخيانة”، لافتا إلى أننا أمام قضية سلوك يجب أن نهتم بها في كل شيء، حتى نستطيع تخريج أجيال ناجحة تخشى الله في كل شيء.

وأوضح أن الوزارة بها 46 ألف إمام معين، لافتا إلى أن هذا العدد لو أجاد التعامل مع السوشيال ميديا لاستطاع مواجهة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن أصحاب الجماعات المتطرفة يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للفكر المتطرف لما يجدون فيه من مساحات واسعة لنشر وبث سمومهم من خلاله واستقطاب الشباب.

وأكد أن الأئمة لو أتقنوا التعامل مع السوشيال ميديا سيكون هناك حائط صد قوي لمواجهة سموم الفكر المتطرف على هذه المواقع الإلكترونية.

وقال وزير الأوقاف: “إذا كنا نستهدف إجادة 30 ألف إمام لمهارات السوشيال ميديا من بين 45 ألفا، بالإضافة إلى استهداف 30 ألف معلم تربية دينية، بالإضافة إلى 25 ألف خطيب مكافأة ، إذًا سنكون أمام رواج للفكر الوسطي لم يسبق له مثيل، وستتلاشى تماما صفحات المتشددين والمتطرفين، الأمر الذي سيدفع رواد السوشيال ميديا إلى متابعة صفحات الفكر الوسطي لسعة انتشارها بالمقارنة بالصفحات الأخرى”.

من جانبه، أكد صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلي للإعلام، أن هناك لقاءات دورية مثمرة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الأوقاف لتفعيل الاستراتيجية المشتركة لبناء وعي المواطنين.

وقال وكيل المجلس الأعلى للإعلام، في احتفالية تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة، وافتتاح ندوة بناء الوعي بأكاديمية الأوقاف الدولية، إن هذه الاستراتيجية التي تم إطلاقها ديسمبر الماضي تأتي في ظل التحديات التي تواجه المجتمع في الداخل والخارج، مما يخلق ضرورة حتمية لمواجهة هذه التحديات بكل أشكال التعاون بين الإعلام ووزارة الأوقاف ممثلة في الأئمة والواعظات.

وأضاف: :ليس لتجديد الخطاب الديني فقط وإنما لتحقيق الرسالة المشتركة بيننا في تعظيم مشاركة المجتمع في جميع المشروعات التنموية والتوعوية لتدعيم أواصر البناء باستخدام أدوات المعرفة والوعي لمواجهة كل محاولات هدم استقرار المجتمع والتشكيك في الإنجازات العظيمة التي تحققت في فترة وجيزة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وحتى وقتنا الحالي".

وقال الدكتور محمود فؤاد، مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الدينية، إن وزارة التربية والتعليم تساهم في بناء شخصية المواطن المصري، منوها إلى أن الوزارة تكرس جهودها للعملية التعليمية القائمة على تنمية المهارات.

وأضاف محمود فؤاد، في كلمته خلال احتفالية تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة بين الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تنسق مع كل مؤسسات الدولة للنهوض بالانسان المصري وخاصة الطلاب والشباب فهم عماد الأمة.

وأكد أن التنسيق مع وزارة الأوقاف، أتى بمثاره المنشودة، وحقق نجاحا غير متوقع لتدريب المعلمين على الفكر الوسطي خاصة أنهم يتعاملون مع أبنائنا سواء أطفال وشباب في المراحل التعليمية المختلفة، وقد لاقت دورات التدريب صدى واسعا وأشاد بها كثير من المعلمين الذين شاركوا في هذه الدورة التدريبية الذين أكدوا أنها أضافت لهم الكثير والكثير عن الفكر الوسطي المستنير.

وفي نهاية كلمته، قدم مستشار وزير التربية والتعليم هدية تذكارية مقدمة من طلاب مصر لوزير الأوقاف لجهوده الكبيرة في التجديد ونشر الفكر الوسطي المستنير.

احتفالية الأوقاف لنشر الوعي وتكريم الفائزين

احتفالية الأوقاف لنشر الوعي وتكريم الفائزين

احتفالية الأوقاف لنشر الوعي وتكريم الفائزين

احتفالية الأوقاف لنشر الوعي وتكريم الفائزين