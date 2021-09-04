البحرين تقر جرعة منشطة لمن أكمل 6 أشهر من تطعيم سبوتنيك

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بعد موافقة لجنة التطعيمات بمملكة البحرين، عن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم (سبوتنيك) للفئة العمرية البالغة 18 عاماً فما فوق، حيث يمكن لهذه الفئة أخذ نفس نوع تطعيم الجرعة الأولى والثانية (سبوتنيك) كجرعة منشطة، وذلك بناء على المؤشرات الوطنية، وبعد مراجعة الوثائق والبيانات من قبل الجهات المختصة، بالتنسيق مع مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ووزارة الصحة بالاتحاد الروسي.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية أشار الفريق الوطني الطبي إلى أن هذه الموافقة على إتاحة الجرعة المنشطة للحاصلين على تطعيم (سبوتنيك) تعتبر الأولى على مستوى العالم، وذلك استمرارًا للجهود ضمن الحملة الوطنية للتطعيم، مؤكداً أن كل القرارات المتخذة بخصوص التطعيمات والجرعات المنشطة تأتي وفقاً لآخر المستجدات والدراسات التي تتم من قبل المعنيين في لجنة التطعيمات إلى جانب آخر الدراسات العالمية في هذا الشأن.

وبين الفريق الوطني الطبي بأنه يمكن للراغبين من هذه الفئة ممن تنطبق عليهم الشروط المبادرة بالتسجيل لأخذ الجرعة المنشطة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh أو عبر تطبيق "مجتمع واعي" من خلال اختيار "التسجيل لأخذ جرعات منشطة" ضمن خيار التسجيل لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 16406 في يوم 3 سبتمبر 2021، أظهرت تسجيل 98 حالة قائمة جديدة منها 47 حالة لعمالة وافدة، و 35 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 16 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 84 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 270459.

وبينت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية حالتان، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 4 حالات، في حين أن 958 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 960 حالة قائمة.