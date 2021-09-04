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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات الجديدة أمام أعضاء النواب والشيوخ

صدى البلد

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من المشروعات الجاري إنشاؤها بكفر الشيخ، وعلي رأسها إنشاء التجمعات السكنية الثلاثة غرب وشرق العاصمة، وتسلم الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، الأسبوع الماضي، لموقع التجمع السكني الثالث، من بين التجمعات السكانية الثلاثة التي أُعلن عن إقامتها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعا محافظ كفر الشيخ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لزيارة المواقع الثلاثة وعدد من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها.
 

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، للمشروعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.


وأكد محافظ كفر الشيخ خلال اللقاء، أن التجمع السكني الثالث سيشمل إقامة 162 عمارة سكنية "أرضي و11 طابقاً"، بالقرب من طريق طنطا كفر الشيخ، والطريق المؤدي لمستشفى جامعة كفر الشيخ بالإضافة إلى إقامة 8 أبراج أيقونة على غرار مدينة العلمين الجديدة، كأول محافظة على مستوى الجمهورية يتم فيها ذلك، منهم 4 أبراج متصلة في أول أربع أدوار وبارتفاع 40 طابقاً، و4 أبراج منفصلة، بارتفاع 30 طابقاً ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وسيتضمن الموقع مراكز تجارية ومكاتب إدارية، وأماكن للترفيه، ومجمع مدارس دولية، وجامعة خاصة بالتعليم الفني، ونادي اجتماعي و3 مساجد، ودار مناسبات، وسيتم إقامة 13 ألفاً و152 وحدة سكنية ومدة المشروع 24 شهراً للمرحلة الأولى و36 شهراً حتى انتهاء الأعمال.
 

كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة مراجعة مشروعات الصرف الصحي، وخفض المنسوب، والقيام بأعمال الصيانة للصرف الصحي، استعداداً لموسم الشتاء المقبل
 

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كما وجه محافظ كفر الشيخ بتمييز التاكسي الخاص بمدينة كفر الشيخ ومدينة دسوق، بلاصق أحمر واضح، للتفرقة بينهما، ومنع دخول تاكسي دسوق للعاصمة إلا من خلال تصريح للمرة الواحدة، أو لتوصيل الحالات الحرجة، وتم تحديد نقطة تفتيش لتطبيق هذا القرار، مناشداً سائق وصاحب التاكسي بالالتزام بالقرار حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.
 

وناقش محافظ كفر الشيخ طلبات أعضاء مجلس النواب ومشكلات الدوائر، وتم وضع حل لها، مشيداً بالتعاون بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والمحافظة، لصالح المواطنين

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الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم الفني مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء محافظ كفر الشيخ

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