تطعيم أعضاء كفر الشيخ ضد فيروس كورونا فى إطار الدور المجتمعى لأندية سيتى كلوب

تواصل سلسلة أندية سيتى كلوب، المملوكة لشركة استادات الوطنية للاستثمار وإدارة المنشآت الرياضية، دورها المجتمعى والوطنى، ونظم نادى سيتى كلوب فرع كفر الشيخ حملة جديدة لتطعيم الأعضاء ضد فيروس كورونا المستجد، فى إطار خطة الأندية لتلقيح جميع الأعضاء بمختلف الفروع وفق خطة زمنية محددة.

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام غير المسبوق الذى توليه أندية سيتى كلوب لصحة وسلامة الأعضاء باعتبارها على رأس أولويات الإدارة الحالية لشركة استادات الوطنية.



وانطلقت حملة أندية سيتى كلوب لتطعيم الأعضاء ضد فيروس كورونا من فرع طنطا، الذى شهد تطعيم ما يزيد على 500 عضو حتى الأن ، وتستمر حملة أندية سيتى كلوب للتطعيم ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية بمختلف المحافظات ، بحيث يحصل جميع أعضاء أندية سيتى كلوب على اللقاح، وسط إجراءات احترازية مشددة ، وتتوالى بعد ذلك حملة التطعيم فى باقى ومختلف الفروع تدريجيا.

وتستهدف أندية سيتى كلوب التى ولدت عملاقة فى مجال التطوير والإبداع، إلى إعادة تأهيل الأندية والاستادات المصرية فى مختلف المحافظات، وتحويلها إلى مجمع رياضى شامل ومتكامل تضم استادات مجهزة وفقا للمقاييس العالمية لتضاهى أهم وأشهر الملاعب فى مصر والوطن العربى.

كما تهدف سلسلة أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة في مكان واحد بـ15 مدينة مصرية حيث تضم الأندية مراكز خدمات حكومية كالشهر العقاري والسجل المدني بجانب المطاعم والعيادات والمراكز الصحية ، بجانب أماكن ترفيهية مثل السينما والمسرح ومناطق أطفال ومكتبات ومراكز تجميل وتسوق للمرأة.