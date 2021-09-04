عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عبقرية الفراعنة.. هكذا أنقذ القدماء المصريون حضارتهم من جحيم السيول

صدى البلد

الفراعنة العباقرة.. هذا أقل ما يستحقون في وصف براعتهم في جميع العلوم، والتي مازلنا ندرسها حتى الآن، ونتعجب من كيفية وصولهم لحلول لجميع المشاكل التي قد تواجههم، ودراسة الكون من حولهم بطريقة مازلنا نتعجب لها الآن.

ايمانهم بالبعث بعد الموت، جعل المصريين القدماء حريصين على بناء الأهرامات التي مازال العالم يتحدث عن أسرار بنائها، وبرعوا في الفلك ليتمكنوا من معرفة التقويم الشمسي، ورصد النجوم والكواكب، وتدوين الظواهر الطبيعية، ما ساعدهم على معرفة عدد شهور السنة وعدد الأيام.

دراسة مسار السيول

سيناريوهات مجابهة وتكليفات عاجلة.. كيف استعدت أسيوط لموسم السيول؟

أحد المشكلات التي كانت تواجة الفراعنة، تعرض المعابد والقصور والمنازل للسيول الشديدة، وتأثر المقابر للتدمير الكامل بسببها، وهو أمر خطير يتعارض مع أعتقادهم بالبعث بعد الموت، وبذلك قام المصري القديم على دراسة مسار الفيضانات في الوادي الشرقي والغربي، ويبنون المقابر بعيد عنها.

ابتكار مخرات السيول

لمواجهة السيول.. الإسكان: تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بمدينة العبور

وسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المحتملة بالتدابير اللازمة

لم يقتصر الامر عند حمايتهم للمقابر فقط، بل كان لابد من حماية المعابد والوديان والنقوش على الجدران التي كانت الفيضانات تدمرها، واللوانها، فأبتكر الفراعنة "المزاريب" أو مخرات السيول، وأقاموها أعلى المعابد لتصريف المياة بصورة تحافظ على تراثهم التاريخي.

أبداع فني

لم يكتفي المصري القديم بعمل مخرات السيول لحماية الأبنية والتراث الفني، بل أبدعوا في تصميمها بنقوش وأشكال فنية على شكل حيوانات، أعلى الجدران، وتصميم الممرات والأخاديد لتصريف مياة الأمطار قبيل تسببها في أية أضرار بجدران وأعمدة المعابد، لتظهر وكأنها لوحه فنية.

الآثار المدمرة لسيول العصر الروماني 

في فترة العصر الروماني في مصر، كانت تجارة الآثار مشروعة، فكان سكان منطقة القرنة بمحافظة الأقصر ينتظرون السيول، لأنها كانت تزيل الغطاء عن المقابر المدفونة والمحكمة الغلق للمصريين القدماء، فكانت السيول تدمر منازلهم وتكشف عن الكنوز التي تحويها الأرض تحتها.

والجدير بالذكر أن السيول والفيضانات والكوارث الطبيعية تسببت في تدمير نصف آثار مصر، وأزاحت تمثال أبو الهول لمسافة مترين أو 3 أمترا رغم كون التمثال يزن ما بين 7 و 8 أطنان.

أجراءات عصرية لمواجهة السيول

يشهد العالم تغيرات مناخية في الآونة الأخيرة، ما يستدعي أتخاذ الإجراءات اللأزمة لحماية آثارنا الثمينة من الإنهيار، ومع دخول فصل الخريف، كان يجب بدء الاستعدادات للحماية من خطر السيول والأمطار الغزيزة، والتي شهدناها في مثل هذا الوقت العام الماضي، جنوب البلاد وبسلاسل جبال البحر الاحمر.

وبدورة أكد أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق، وخبير الأرصاد الجوية، على ضرورة تطهير مخرات السيول، حيث أن السيول في مصر خريفية وليست شتوية.

الفراعنة المصريين القدماء الأهرامات الفلك السيول مخرات السيول المزاريب

ترشيحاتنا

هاني الناظر يكشف خطورة الموجة الرابعة من كورونا والوقاية من تحورات الفيروس..فيديو

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام شهر صفر

همجية وبيشربوا ويسكرو.. نشأت الديهى يفتح النار على أثرياء الساحل الشمالي

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري يُكرمان أبطال الكاراتية بأوليمبياد طوكيو

حقيقة خناقة خيري رمضان مع إبراهيم عيسى بسبب اتهام جماهير الأهلي بالنازية

الإسكان: انتهينا من البرج الأيقوني.. والنهر الأخضر أكبر متنزه بالعالم| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

مصدر يكشف حقيقة اقتراب مصطفي البدري من النادي الأهلي

عجائب الصلاة النارية في الشفاء وتحقيق الأمنيات.. 40 أمرا مذهلا يحدث لك

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

توصيات الاجتماع الطارئ للجنة القانونية لـ الأهلي بعد تشبيه النادي بـ النازيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ