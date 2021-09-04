وسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المحتملة بالتدابير اللازمة

استعد مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء، لموسم الشتاء هذا العام ، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة السيول والأمطار المحتملة لهذا العام بمنطقة وسط سيناء ،وأكد اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس المدينة ، انه تم تجهيز المعدات لعمل سواتر ترابية لمواجهة موسم السيول والأمطار المتوقعة.

موجها بضرورة الإستعداد المبكر لفصل الشتاء عبر تجهيز مخرات السيول بمركز الحسنة ، وذلك لحماية المواطنين مع قدوم الشتاء ، ولخدمتهم على أكمل وجه .

كما وجه تعليماته بالتأكد من جاهزية المعدات وفحصها ورفع كفاءتها الفنية وتزويدها بمستلزمات التشغيل ، والتأكد من جاهزيتها للمشاركة في مجابهة مخاطر السيول والأمطار ، وذلك في إطار استعدادات مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء لموسم السيول والأمطار بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

كما تم تكليف ادارتى الأزمات والحملة الميكانيكية فى مجلس المدينة بالمرور على السواتر الترابية حول مدينة الحسنة ، وذلك لعمل الصيانة المطلوبة لها ، وكذا إعادة ترميم وتدعيم السواتر الموجودة والتأكد من عملها وتحملها لكميات الأمطار المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة .

وفي هذا الصدد.. أصدر اللواء أسامة أحمد محمود عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء، قرارا بتشكيل لجنة للمرور على السدود ( سد الروافعة ، سد الكرم ، سد طلعة البدن ) ، والوديان الرئيسية بمركز الحسنة ، وذلك للتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال موسم السيول والأمطار المقبل ،.

يرأس المهندس أحمد عبد الحليم سالمان نائب رئيس المركز والمدينة ، وتضم كل من : المهندس عبد الرازق صالح سليمان ممثلا عن مديرية الرى والموارد المائية بالمحافظة ، المهندس مدحت فكرى أبو جبل مدير الإدارة الزراعية بالحسنة ، وجهاد عبد الحكيم العفش مدير إدارة الأزمات بمجلس المدينة .

السدود بحالة جيدة

وأكد رئيس مركز ومدينة الحسنة ، أنه تبين أن جميع السدود بحالة جيدة ولا توجد أية معوقات أو مخالفات تعوق حركة المياه ، وأنها جاهزة لإستقبال موسم السيول .

وأعلن معهد بحوث الموارد المائية فى شمال سيناء، إنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابى خاص بالبحيرة وسبعة أحواض تهدئة فى مجرى وادى العريش ، و في المنطقة من قرية "المقضبه" بالحسنة ، إلى قرية "لحفن" جنوب العريش وسط سيناء، وذلك لتحقيق تعظيم الاستفادة من مياه السيول.





