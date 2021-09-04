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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط سيناء تستعد لمواجهة السيول والأمطار المحتملة بالتدابير اللازمة

عمل السواتر الترابية
عمل السواتر الترابية لحماية المنشآت من السيول بسيناء

 

استعد مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء،  لموسم الشتاء هذا العام ، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة السيول والأمطار المحتملة لهذا العام بمنطقة وسط سيناء ،وأكد اللواء  أسامة أحمد محمد عفش، رئيس المدينة ، انه تم تجهيز المعدات  لعمل سواتر ترابية لمواجهة موسم السيول والأمطار المتوقعة.
موجها بضرورة الإستعداد المبكر لفصل الشتاء عبر تجهيز مخرات السيول بمركز الحسنة ، وذلك لحماية المواطنين مع قدوم الشتاء ، ولخدمتهم على أكمل وجه .

كما وجه  تعليماته بالتأكد من جاهزية المعدات وفحصها ورفع كفاءتها الفنية وتزويدها بمستلزمات التشغيل ، والتأكد من جاهزيتها للمشاركة في مجابهة مخاطر السيول والأمطار  ، وذلك في إطار استعدادات مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء لموسم السيول والأمطار بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

كما تم  تكليف ادارتى الأزمات والحملة الميكانيكية فى مجلس المدينة بالمرور على السواتر الترابية حول مدينة الحسنة ، وذلك لعمل الصيانة المطلوبة لها ، وكذا إعادة ترميم وتدعيم السواتر الموجودة والتأكد من عملها وتحملها لكميات الأمطار المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة .

وفي هذا الصدد.. أصدر اللواء  أسامة أحمد محمود عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء،  قرارا بتشكيل لجنة للمرور على السدود ( سد الروافعة ، سد الكرم ، سد طلعة البدن ) ، والوديان الرئيسية بمركز الحسنة ، وذلك للتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال موسم السيول والأمطار المقبل ،.

يرأس  المهندس أحمد عبد الحليم سالمان نائب رئيس المركز والمدينة ، وتضم كل من : المهندس عبد الرازق صالح سليمان ممثلا عن مديرية الرى والموارد المائية بالمحافظة ، المهندس مدحت فكرى أبو جبل مدير الإدارة الزراعية بالحسنة ، وجهاد عبد الحكيم العفش مدير إدارة الأزمات بمجلس المدينة .

 السدود بحالة جيدة 

وأكد رئيس مركز ومدينة الحسنة ،  أنه تبين أن جميع السدود بحالة جيدة ولا توجد أية معوقات أو مخالفات تعوق حركة المياه ، وأنها جاهزة لإستقبال موسم السيول .

وأعلن معهد بحوث الموارد المائية فى شمال سيناء، إنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابى خاص بالبحيرة وسبعة أحواض تهدئة فى مجرى وادى العريش ، و في المنطقة من  قرية "المقضبه"  بالحسنة ، إلى قرية "لحفن" جنوب العريش وسط سيناء، وذلك لتحقيق تعظيم الاستفادة من مياه السيول.
 


 

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السيول الامطار المحتملة التدابير سيناء

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