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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقد اجتماع لـ تنفيذ البرنامج القومي للتغذية المدرسية بـ شمال سيناء للعام الجديد

مناقشة موقف مصنع
مناقشة موقف مصنع التغذية المدرسية في سيناء

عقد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، اجتماعا مع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية لمناقشة موقف تنفيذ البرنامج القومي للتغذية المدرسية للعام الدراسي 2022/2021. 

حضر الاجتماع ، مصطفى حلمى تهامى موجه عام التغذية ، والمسؤلين عن مصنع التغذية وهم:
هانى الشابورى مدير المشروع ، و خالد سمير مدير الإنتاج ،وعرفات محمد مراقب عام الأغذية  و حسن عبدالسلام مفتش التموين.

وقال حمزة رضوان، إن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على تصنيع الوجبات الغذائية  للطلاب والمواد المستخدمة  فيها طبقا للمواصفات، بما يتمشى مع معايير الصحة وذلك حرصا على سلامة التلاميذ والطلاب بجميع مراحلها التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية إضافة إلى مرحلة رياض الأطفال. 
 

76 ألف وجبة غذائية

 

وأضاف، أن  مصنع التغذية المدرسية  بالمحافظة ينتج نحو 76 ألف وجبة غذائية يوميا ، ويتم توزيعها على مختلف المدارس في المحافظة.. ولفت  إلى أن هناك لجنة ثلاثية تشرف على تصنيع الوجبات في المشروع الخدمي لتغذية المدارس تتكون من ممثلين عن وزارات التموين والتربية والتعليم والصحة، وأن اللجنة تقوم بمتابعة للمصنع وإنتاجه وصلاحية المنتج.

وقال هاني الشابوري مدير المصنع، إن المصنع  يقوم بإنتاج  الوجبات المدرسية حسب البروتوكول الموقع مع وزارتي الزراعة والتربية والتعليم ، موضحا أنه سيتم مراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة المصنع والتأكد من جاهزيتها، وذلك تحت إشراف لجنة ثلاثية من المحافظة والتربية والتعليم والصحة وباقي الأجهزة الرقابية.


وأكد مدير المصنع، أن هناك لجان من مديريتى التموين والصحة تتابع  مصنع التغذية المدرسية، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل، واتباع الطرق السليمة في إنتاج الوجبات المدرسية، والتأكد من سلامتها حرصا على صحة التلاميذ وطلاب المدارس.
 

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البرنامج القومي التغذية المدرسية موقف

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