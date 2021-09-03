7 من معلمي شمال سيناء يفوزون في مسابقة المعلم الخبير من ميكروسوفت

فاز 7 من معلمى شمال سيناء في مسابقة المعلم الخبير المبدع من ميكروسوفت العالمية " شركاء التعليم باستخدام التكنولوجيا في مصر".



وأكد أشرف عبد العزيز سليمان موجه اللغة الفرنسية بشمال سيناء وأحد الفائزين في المسابقة أنه تم تنظيم المسابقة بواسطة ميكروسوفت " شركاء التعليم في مصر " ، والتى تهتم بإعداد المعلمين الفائزين على مستوى العالم بأحدث الطرق والوسائل التعليمية والتكنولوجية في مجال التعليم عن طريق محاضرات ومؤتمرات محلية وعالمية تنظم خلال العام.



وقال إنها مسابقة دولية على مستوى العالم يتم التقدم لها من شهر مايو حتى يوليو من كل عام.. مشيرا إلى أنه للعام الثامن على التوالى يفوز في هذه المسابقة الدولية كمعلم ميكروسوفت المبدع الخبير MIE Expert 2021/2022 .



وأضاف أن 6 معلمين آخرين من مدارس شمال سيناء فازوا في مسابقة العام الحالي، وهم كل من: هبة مبارك.. من مدرسة 25 يناير الرسمية للغات بالعريش، أشرف مجدى .. من مدرسة 25 يناير الرسمية للغات بالعريش، أحمد جمعة بكير.. من مدرسة الصناعات بنين بالعريش، عمرو مسعد لكوشة .. من مدرسة الشيخ زويد التجريبية ، حسن الخميسى .. من مدرسة الشيخ زويد الاعدادية بنات ، وأحمد مجدى السكرى .. من مدرسة الشيخ زويد الثانوية بنين .



يذكر أن مسابقة المعلم الخبير المبدع من ميكروسوفت العالمية لهذا العام يشارك فيها 538 معلما ومعلمة من مصر و 25 ألف معلما ومعلمة على مستوى العالم .