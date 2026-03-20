الصحة: جولة مفاجئة أول أيام عيد الفطر لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي بالقاهرة

أجرى الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان جولة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، يرافقه فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالمتابعة الميدانية المباشرة لخطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات العيد، والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع أي حالات طارئة أو عاجلة.

واستهدفت الجولة المرور على مستشفيات مدينة نصر للتأمين الصحي والإصلاح الإسلامي والشيخ زايد آل نهيان، ومركز الخدمات الطارئة بالخط الساخن 137، وغرفة رعايات مصر المركزية، للتأكد من انتظام سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسرعة الاستجابة للمرضى، مع متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى.

مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي

استهل نائب الوزير الجولة بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والقسم الداخلي، واطلع على مدة الانتظار من لحظة وصول المريض حتى تلقيه الخدمة، واستمع إلى آراء المرضى وذويهم الذين أشادوا بمستوى الخدمة، كما تفقد بنك الدم ومراجعة الأرصدة وتواريخ الصلاحية، وتأكد من كفاءة أنظمة الحماية المدنية.

ثم انتقل إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، حيث تفقد أقسام الرعاية المركزة ورعاية الأطفال والحضانات، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ ودولاب الطوارئ والصيدلية، ووجه بتحويل المتغيبين عن العمل للتحقيق لضمان الانضباط التام واستمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية.

واصل الدكتور محمد الطيب جولته بمستشفى الإصلاح الإسلامي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والمعمل والتعقيم والقسم الداخلي، وتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة، واستمع إلى آراء المرضى الذين أثنوا على الفريق الطبي، وقام بتجربة عملية لخدمة شكاوى وزارة الصحة (105) من داخل القسم الداخلي لقياس سرعة الاستجابة، وتفقد قسم الحضانات المستحدث المقرر تشغيله فعلياً خلال أبريل المقبل، ووحدة السكتة الدماغية، وأشاد ببروتوكولات العلاج ووجه بصرف مكافأة للعاملين تقديراً لجهودهم.

واختتم نائب الوزير جولته بتفقد الغرفة المركزية لمشروع رعايات مصر ومركز الخدمات الطارئة بالخط الساخن 137، حيث اطلع على المنظومة الإلكترونية لإدارة الحالات وآليات التسجيل والتوزيع، وتابع مؤشرات الأداء، واستمع إلى شرح المدة الزمنية من تلقي البلاغ حتى تقديم الخدمة، حيث تم التعامل مع 621 حالة من أصل 818 حالة محولة خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجراء 4592 مكالمة صادرة وواردة عبر الخط الساخن، وتنفيذ 155 خدمة لتوفير الدم ومشتقاته بنسبة إنجاز 100%.

وأكد الدكتور محمد الطيب أن هذه الجولات المفاجئة مستمرة طوال أيام العيد لضمان التزام كافة المنشآت بأعلى معايير الجودة والاستجابة السريعة، مشدداً على أن سلامة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية في أيام العيد يمثل أولوية قصوى للوزارة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير رعاية صحية متميزة ومستدامة لكل مواطن.