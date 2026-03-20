رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة» تقدم نصائح هامة وبدائل صحية لتناول كعك العيد

تزامناً مع عيد الفطر المبارك 2026، أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة توعوية شاملة لتقديم نصائح وإرشادات صحية حول تناول حلوى العيد بجميع أنواعها، مع التركيز على بدائل صحية لصنع كعك العيد في المنزل، وذلك لحماية صحة المواطنين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط الدموي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن المعهد القومي للتغذية التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وضع مجموعة من الوصفات الصحية المنزلية لعمل كعك العيد بطريقة أكثر أماناً وفائدة، حيث يقلل من السكريات والدهون والسعرات الحرارية مع زيادة القيمة الغذائية.

استبدال الدقيق الأبيض بدقيق الشوفان

وأوضح أن من أبرز هذه البدائل استبدال الدقيق الأبيض بدقيق الشوفان أو دقيق القمح الكامل أو دقيق اللوز (المناسب لمرضى السلياك) أو خليط من الدقيق الكامل والشوفان، كما يمكن استخدام جوز الهند كبديل كامل لصنع بسكويت جوز الهند، واستبدال السكر في الحشو والتزيين بالعسل الأبيض أو العجوة أو ديس التمر، مع تجنب الملبن الصناعي قدر الإمكان واستخدام المكسرات الصحية للزينة بدلاً من غمره بالسكر، وتقليل كمية الدهون باستخدام السمن البلدي الطبيعي بكميات أقل بدلاً من السمن النباتي المهدرج، وفي بعض أنواع البسكويت يمكن استبدال جزء من الدهون بالزبادي اليوناني أو مهروس التفاح لتقليل السعرات مع الحفاظ على الطعم المميز.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن الإفراط في تناول الكعك والحلويات التقليدية يحمل أضراراً صحية متعددة، منها عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي بسبب الدهون العالية والدقيق الذي يثقل المعدة ويزيد من إفراز الأحماض، مما قد يؤدي إلى حرقان وتلبك معوي وإمساك، كما يسبب الارتفاع المفاجئ في سكر الدم لدى مرضى السكري بسبب السكريات والدقيق الأبيض، ويؤدي إلى زيادة سريعة في الوزن، حيث تكفي 3-4 قطع لاستهلاك نصف الاحتياج اليومي من السعرات في دقائق معدودة معظمها سعرات فارغة تفتقر إلى الألياف والبروتين، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على القلب والشرايين نتيجة الزيوت المهدرجة والسمن النباتي الذي يرفع الكوليسترول الضار.

ونصحت الدكتورة علا شوقي مدير المعهد القومي للتغذية المواطنين بتناول كميات معتدلة من حلوى العيد، حيث يُفضل الاكتفاء بقطعة أو اثنتين يومياً فقط، مشيرة إلى أن سعرات الكعكة الواحدة تتراوح بين 200-250 سعرة حرارية حسب الحجم والحشو، بينما يُعد بسكويت النشادر الأقل سعرات (50-80 سعرة للقطعة الواحدة) ويُعتبر البسكويت بأنواعه الأكثر أماناً من حيث المحتوى الحراري، داعية الجميع إلى الاستمتاع بالعيد مع الحفاظ على التوازن الصحي لتجنب أي مضاعفات.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن اتباع هذه النصائح والبدائل الصحية يساهم في الاحتفال بعيد الفطر بطريقة آمنة وممتعة، وتدعو المواطنين إلى نشر هذه الإرشادات بين الأسر للحفاظ على صحة الجميع.

