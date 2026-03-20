محافظ مطروح يؤدي صلاة عيد الفطر بالساحة وسط أجواء من البهجة والفرحة

أدى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة المدينة، وسط حضور كبير من المواطنين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للاحتفال بهذه المناسبة المباركة.



وشهدت الساحة أجواءً إيمانية مميزة، حيث علت تكبيرات العيد التي ملأت المكان بالفرحة والروحانيات، فيما حرص الأهالي على اصطحاب الأطفال الذين ارتدوا الملابس الجديدة، في مشهد يعكس فرحة العيد وبهجته.



وعقب أداء الصلاة، تبادل محافظ مطروح التهاني مع المواطنين، معربًا عن خالص تهانيه لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.



كما أكد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية خلال أيام العيد، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، مشددًا على أهمية تواجد القيادات التنفيذية ومتابعة سير العمل لضمان تقديم أفضل الخدمات.



وشهدت الساحات والمساجد الكبرى بمختلف مدن ومراكز محافظة مطروح إقبالًا كثيفًا من المصلين لأداء صلاة العيد، وسط تنظيم وتنسيق من الجهات المعنية، بما ساهم في خروج الصلاة في أجواء منظمة وآمنة.



