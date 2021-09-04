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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا تعرف عن مؤشر صحة الهواء؟..فيديو

مؤشر جودة الهواء
مؤشر جودة الهواء

عرضت قناة العربية فيديو يؤكد أن مؤشر جودة الهواء يقيس مدي صفاء الجو في السماء يوميا ويقدم أرقام حول الملوثات الـ4 الرئيسية كالأوزون وثاني أكسيد النيتروجين .

 


واضاف الفيديو أن مؤشر جودة الهواء يوفر معلومات عن نسب التلوث والأثار السلبية علي صحة الإنسان ، ويقسم مستويات التلوث إلي 6 فئات حسب معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية .

 


وأوضح الفيديو أن التصنيف الجيد يكون ما بين 0_50 ولا يشكل خطرا ، والمستوي المتوسط يتمثل بأعلى من51_100 ويعتبر مقبولا لكنه مقلق لمن لديهم حساسية .

 


وتابع الفيديو أن النسبة التي تعلو 101_150 تؤثر صحيا علي المجموعات الحساسة ويعتبر غير صحي للعامة حينما يكون بين 151_200 ، لافتا إلي انه يتم إعلان حالة الطوارئ عندما يتراوح بين 201_300 بتجاوزه درجة الـ300 يهدد جميع السكان بأثار صحية خطيرة .

ثاني أكسيد النيتروجين السماء صفاء الجو مؤشر جودة الهواء جودة الهواء الآثار السلبية حماية البيئة الأمريكية

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