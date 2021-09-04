المشدد 15 سنة لـ عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في المرج

أصدرت محكمة جنايات القاهرة،حكمها على تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في المرج.. قضت بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة.



وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من عامل، يفيد بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه من قبل مجهولين، اعتديا عليه بالأسلحة البيضاء كانت بحوزتهما، محدثين به إصابات بالغة، واستوليا منه على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالى، وفرا هاربين.





وبجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط الجناة، وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.. وإحالتهم للنيابة.