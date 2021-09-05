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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخميس ... الفرصة الأخير للتسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة

تنسيق القبول بالجامعات
تنسيق القبول بالجامعات

تنتهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق الجامعات الخاصة، الخميس القادم من استقبال الطلاب بالتسجيل عبر موقع التنسيق الخاص بهم  ، وذلك بعد مد فترة التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس ، الموافق 9 سبتمبر. 

ونوه مكتب تنسيق الجامعات الخاصة، بأن ذلك جاء لمنح أبنائنا الطلاب فرصة إضافية للتنسيق بالجامعات الخاصة.


وكانت فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 مساء الاثنين الماضي بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي .

ويمكن للطلاب راغبي التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر هذا الرابط 
https://tansik.egypt.gov.eg/application/


وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي ، أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة 62.07 % هو بينما لطلاب الشعبة الادبية هو 58.05%.

 

وقد أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 175 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.
وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4/9/2021.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2021:

- يقوم الطالب بالدخول إلي موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 والتي من المحدد أو  هذا الرابط الخاص بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


- يقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
- يتم امن بعدها إدخال الطالب رغباته بالترتيب الذي يريده مع ضرورة وذلك مع مراعاة القواعد التالية:-
لابد أن يقوم بتحديد أسلوب الاختيار في تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، بينما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو في الجامعات. 
لابد أن يتم اختيار الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، وذلك للكلية أو المعهد الذي يريد أن يلتحق بها وذلك من خلال القوائم الخاصة بالتوزيع الجغرافي والذي بينما يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
 

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تنسيق القبول بالجامعات 2021.. مد فترة التقدم لتنسيق الجامعات الخاصة حتى 9 سبتمبر.. و ننشر الخطوات و الجامعات المشاركة به


بينما يمكن في تنسيق المرحلة الثانية 2021 أن يتم تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات ، ويعد ذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته. 

على الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2021  اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

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