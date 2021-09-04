افتتاح دولاب كؤوس ومتحف|الأهلي: عندنا بطولات محتارين نحطها فين"فيديو"

قال سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن جمهور النادي الاهلي داعم لـ النادي الأهلي دائما، والجمهور جزء اصيل من النادي ويحمل درجة كبيرة من الوعي.



وأضاف سعد شلبي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" النادي الأهلي فاز ببطولة الدوري 42 مرة والجمهور يدعم ويشجع اللاعبين والجمهور يعلم أن اللاعبين حققوا إنجازات ضخمة مؤخرا لم تحدث من فترة كبيرة ".

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وتابع شلبي:"النادي الحالي حقق النجمة التاسعة والعاشرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا عامين متتاليين والنادي الأهلي حريص على تحقيق أي بطولة يدخلها ولا يوجد مركز عند النادي الأهلي سوى المركز الاول ".

واكمل سعد شلبي :" منذ شهرين تم افتتاح دولاب الكؤوس الجديد لأننا لدينا عددا ضخما من البطولات ومكنش عندنا اماكن ومحتارين نحط البطولات الجديدة فين".

ولفت سعد شلبي :" سوف يتم انشاء دولاب بطولات في فروع النادي، كما سيتم افتتاح متحف جديد في ستاد النادي الأهلي وسيتم فيه عرض بطولات النادي".