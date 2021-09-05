حجازي: اللجنة العليا المصرية القبرصية أداة لترجمة العلاقات الاستراتيجية

قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أي علاقات إستراتيجية فى حاجة لأدوات ووسائل ربط من خلال لقاء ما بين جميع الوزارات المعنية فى كل مجالات التعاون بين البلدين فى إطار ما يسمى باللجنة العليا.

وأضاف محمد حجازى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc أن اللجنة العليا الحكومية عقدت تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى، ويعنى ذلك أن العلاقات بين مصر وقبرص تتم تحت رعاية رئاسية.

وأوضح محمد حجازى، أن اللجنة العليا المصرية القبرصية هى الأداة التى ستترجم تلك العلاقات الاستراتيجية والروابط المتينة بين كلا البلدين إلى ملفات وقضايا سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية.

وأكد أن إنشاء اللجنة العليا الحكومية تحت رعاية رئيسى مصر وقبرص هو تتويج للعلاقة الاستراتيجية، وفى الوقت ذاته ينتقل بها إلى المنظور العملى.