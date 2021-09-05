عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دفاعا عن السعودية.. البحرين تطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم ضد الحوثيين

هجمات الحوثيين
هجمات الحوثيين


أعربت مملكة البحرين، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الحوثية الإرهابية المتتالية على أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقتين الشرقية والجنوبية.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أكدت وزارة الخارجية، وقوف البحرين التام إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات الإرهابية العدائية، وتضامنها معها في جهودها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

ودعت المملكة البحرينية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإدانة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية.

كما عبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي،  أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 صواريخ بالستية، و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وقال المالكي إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة ( 21:32 ) من مساء السبت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف المالكي أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ( ضاحية الدمام ) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة ( سعوديان ) وتضرر 14 منزلا سكنياً بأضرار خفيفة.

وشدد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. 

البحرين اخبار العالم مملكة البحرين خارجية البحرين السعودية قصف حوثي الهجمات الحوثية

ترشيحاتنا

بالخطأ جوجل تحظر مستخدمي أندرويد من إجراء المكالمات الهاتفية.. إليك الحل

الرى: فتح المظاريف الفنية والمالية لإنشاء قناطر ديروط وبدء التفاوض مع الشركات

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان لأداء امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الثانية

المقاولون يبدأ حملة الإحلال والتجديد بـ 10 لاعبين دفعة واحدة.. تفاصيل

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 5-9-2021

أطلقوا النار على المارة واختفوا.. تفاصيل مقتل 3 أمريكيين في واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

روبي تحرج دينا الشربيني فى حفلها بالساحل الشمالي.. خاص

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

جراحة غدا| لميس الحديدي تكشف تطورات حالة إيمان الحصري وياسمين عبد العزيز

الرئيس السيسي يتفقد اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة

مخاوف من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض وتنهي الإنترنت بالعالم

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

فيديو

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ