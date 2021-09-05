بث مباشر | احتفالية أبواب الخير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية متميزة نقدم لكم البث المباشر لـ احتفالية “أبواب الخير” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ..

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.