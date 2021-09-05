رئيس الوزراء : صندوق تحيا مصر تأسس منذ 7 سنوات وحقق إنجازات غير مسبوقة



قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إن صندوق تحيا مصر الذى تأسس عام 2014 بهدف تأسيس مبادرات تنموية تعالج قضايا اجتماعية حرجة تؤرق عدد كثير من جموع المصريين.

ولفت إلى أن الصندوق يتبنى 6 برامج رئيسية تتمثل فى الرعاية الصحية، التنمية العمرانية، الدعم الاجتماعى، الكوارث والأزمات، التعليم ، التمكين الاقتصادى .



وأضاف "مدبولى " ، خلال كلمته بتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير ، أنه مر سنوات عمل لصندوق تحيا مصر تضافرت جهود دءؤبة وتبرعات المصريين وجهد المتطوعين لتحقيق انجارات غير مسبوقة أصبحت فخر للعمل الخيرى على المستوييين الوطنى ، الدولى .

وأشار إلى أن موسوعة جينيس تضم رقمين قياسيين انجزهما صندوق تحيا مصر بعد نجاحة اكبر قافة تبرع دواجن ، مواد غذائية على مستوى العالم بالشراكة مع 22 مؤسسة مجتمع مدنى على أن تتأهب موسوعة جينيس استقبال 3 أرقام قياسية جديدة مصرية تختص بأكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطببية على مستوى العالم ، الأجهزة المنزلية بواقع 4500 جهاز ، بالاضافة إلى مليون كرتونة من المواد الغذائية لمساعدة الأسر فى كافة ربوع مصر .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد صباح اليوم الأحد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير .

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.