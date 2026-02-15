الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بـ كنيسة القديسة ريتا بطوه

ترأس اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة القديسة ريتا، بطوه.

جاء ذلك بمشاركة نيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للإيبارشيّة، والأب رافائيل فوزي، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث ألقى الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الحياة تغلب الموت".

وعقب القداس الإلهي، التقى صاحبا النيافة المحتفى بهم، مؤكدين لهم أهمية المواظبة على ممارسة الأسرار المقدسة، وقراءة الكتاب المقدس، والالتزام بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية.