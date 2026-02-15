احذر.. بطاقات الهدايا الرقمية في مرمى الاحتيال الإلكتروني خلال عيد الحب

تشهد منصات التسوق الإلكتروني ، تزايدًا في حملات التصيد والاحتيال التي تستهدف مستخدمي بطاقات الهدايا والباحثين عن هدايا رقمية بمناسبة عيد الحب، وسط تحذيرات من استغلال العروض المغرية لاستنزاف الأرصدة أو اختراق الأجهزة.

وكشفت دراسة حديثة، أُجريت في نوفمبر 2025 وشملت ثلاثة آلاف مشارك من 15 دولة أن 80 في المئة يفكرون في تقديم هدايا رقمية مثل الاشتراكات أو أرصدة الألعاب، ما يدفع المحتالين إلى إنشاء متاجر وبوابات تحقق مزيفة لسرقة بيانات البطاقات وتفعيلها قبل أصحابها.

وترصد أنظمة الكشف عن التصيد منصات تعرض خدمات مزعومة للتحقق من رصيد البطاقة، بينما تهدف فعليًا إلى جمع بياناتها.

كما تم اكتشاف موقع ينتحل صفة متجر إلكتروني شهير ويعرض بطاقة بقيمة 200 دولار، ليتبين أن الضغط على الرابط يؤدي إلى تحميل ملف خبيث يمنح المهاجمين قدرة على التحكم بالجهاز عن بُعد.

وتوصي الجهات المختصة بالتأكد من صحة عناوين المواقع وعدم الاعتماد على الروابط المرسلة، والدخول مباشرة إلى الصفحات الرسمية للتحقق من الأرصدة.

وتعمل كاسبرسكي في هذا الإطار على تطوير تقنيات لرصد المواقع المزيفة ودعم جهود التوعية بالأمن الرقمي بالتعاون مع جهات معنية.