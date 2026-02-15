قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات
حبس سيدة ومتهمين في واقعة العثور على أجنة داخل برطمانات ملقاة بالمنيا
ليدز يونايتد يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد إقصاء برمنجهام سيتي
براءة البلوجر نورهان حفظي من تهمة تعاطي المخدرات بعد إلغاء حكم الحبس
مجلس الزمالك يزور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لتهنئته بمنصبه الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احذر.. بطاقات الهدايا الرقمية في مرمى الاحتيال الإلكتروني خلال عيد الحب

اختراق
اختراق
أحمد عبد القوى

تشهد منصات التسوق الإلكتروني ، تزايدًا في حملات التصيد والاحتيال التي تستهدف مستخدمي بطاقات الهدايا والباحثين عن هدايا رقمية بمناسبة عيد الحب، وسط تحذيرات من استغلال العروض المغرية لاستنزاف الأرصدة أو اختراق الأجهزة.

وكشفت دراسة حديثة، أُجريت في نوفمبر 2025 وشملت ثلاثة آلاف مشارك من 15 دولة أن 80 في المئة يفكرون في تقديم هدايا رقمية مثل الاشتراكات أو أرصدة الألعاب، ما يدفع المحتالين إلى إنشاء متاجر وبوابات تحقق مزيفة لسرقة بيانات البطاقات وتفعيلها قبل أصحابها.

وترصد أنظمة الكشف عن التصيد منصات تعرض خدمات مزعومة للتحقق من رصيد البطاقة، بينما تهدف فعليًا إلى جمع بياناتها.

كما تم اكتشاف موقع ينتحل صفة متجر إلكتروني شهير ويعرض بطاقة بقيمة 200 دولار، ليتبين أن الضغط على الرابط يؤدي إلى تحميل ملف خبيث يمنح المهاجمين قدرة على التحكم بالجهاز عن بُعد.

وتوصي الجهات المختصة بالتأكد من صحة عناوين المواقع وعدم الاعتماد على الروابط المرسلة، والدخول مباشرة إلى الصفحات الرسمية للتحقق من الأرصدة.

 وتعمل كاسبرسكي في هذا الإطار على تطوير تقنيات لرصد المواقع المزيفة ودعم جهود التوعية بالأمن الرقمي بالتعاون مع جهات معنية.

اختراق عيد حب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

ترشيحاتنا

د.مفيد شهاب

صاحب إسهامات بارزة.. رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى الدكتور مفيد شهاب

محافظة اسوان

محافظ أسوان يصدر قراراً بتنظيم مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يبحث مع سفير كندا فرص الشراكة بالمجالات التنموية

بالصور

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد