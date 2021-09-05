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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولة مفاجئة

لمواجهة كورونا.. غلق 6 مقاهي مخالفة ومحاضر اشغالات بالمنيا

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال جوله مفاجئة

أجرى اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية مفاجئة، في عدد من شوارع مدينة المنيا، على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ومتابعة تنفيذ قرار منع تدخين الشيشة داخل كافة المقاهي .

 

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، ورئيس شرطة المرافق والجهات المعنية.

 

وشملت الجولة، منطقة شلبى بحى غرب مدينة المنيا، وشارعي طه حسين وعدنان المالكي بشمال المدينة، حيث أكد المحافظ أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى نستطيع أن نعبر جميعا إلى بر الأمان، مؤكدا أن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية هدفها الأول الحفاظ على صحة المواطن المصري.

 

وأسفرت الجولة عن غلق 6 مقاهي، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة للمواطنين بالإضافة لعدم وجود تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

 

كما تم إغلاق مخبز سياحي، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم وجود رخصة وبطاقة صحية، ووجه المحافظ مديرية التموين بفحص الدقيق المستخدم والتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات، كما تم إغلاق صالون حلاقة لعدم وجود رخصة للعمل .

 

كما تم خلال الجولة تحرير محاضر اشغالات لعدد من المحال التجارية والمطاعم لعدم التزامهم بحدود المحال، وشدد المحافظ على أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، بشوارع المدينة بضرورة الالتزام بحدود المحال والأماكن الخاصة بهم، وعدم التعدي على حرم الطريق أو رصيف المشاة، مؤكدًا أن الرصيف من حق المواطن فقط ، ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات، وفى حالة تكرار المخالفة سوف يتم إغلاق المحال المخالفة.

 

وطالب "القاضي" المتواجدين في المقاهي، بضرورة الالتزام بقرارات الدولة، وإتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والتقدم بالحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم،  والبعد عن التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لرفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع ورفع مستوى النظافة بأهمية الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.

المنيا التموين وزارة الصحة كورونا محافظ المنيا الاجراءات الوقائية الإجراءات الوقائية والاحترازية الكافيتريات الدكتور محمد النادي

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