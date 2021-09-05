تعرف على أسعار العملات العربية في بنك مصر بختام الأحد 5 سبتمبر

الدينار الكويتي الأعلى..

ينشر "صدى البلد"، أسعار العملات العربية في بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021 وفقًا لآخر تحديث فى بنك مصر.



وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا بـ 49.32 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 40.38 جنيه للشراء 41.72 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 21.73 جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 39.67جنيه للشراء و 40.85 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الأحد فى بنك مصر 4.1 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض و الطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.

