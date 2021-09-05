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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. مزاد جديد للسيارات داخل السوق المصري.. أفضل 5 سيارات مجمعة محليا مبيعا.. أودي تكشف عن جراند سفير الكهربائية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

مزاد سيارات خاص جديد فى السوق المصرى.. تفاصيل

تتميز فعاليات المزادات العلنية الخاصة بالسيارات ، داخل السوق المصرى بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

 

مجمعة محليا .. تعرف على أفضل 5 سيارات مبيعا فى مصر

أعلن مجلس معلومات السيارات المصرى الأميك ، عن أحدث تقاريره والصادرة عن شهر يوليو المنقضى ، والذى أكد أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا شهدت نموًا بنسبة 54.7% لتصل إلى 31.6 ألف مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 20.4 ألف سيارة في الفترة المقلبلة من العام السابق.

 

سيارة أم طائرة خاصة.. أودي تكشف عن جراند سفير الكهربائية

أعلنت شركة أودي Audi عن أحدث سياراتها الكهربائية النموذجية جراند سفير Grandsphere، والتى سيتم تقديمها كنموذج أولي للجمهور في معرض ميونيخ للسيارات الأسبوع المقبل.

 

شانجان تخفض أسعار ALSVIN  بالسوق المصرية

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الصينية شانجان، عن عروض ترويجية جديدة لسياراتها الاقتصادية بمصر على طراز ALSVIN، وذلك من خلال خفض أسعار فئاتها السعرية المختلفة.

 

أسعار ومواصفات سيارات بروتون ساجا موديل 2021

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية الماليزية بروتون عن طرح طراز ساجا موديل 2021 ،والذى ينتمى الى فئة السيارات السيدان العائلية منذ بداية العام والتى حققت نجاحات كبيرة داخل السوق المصرى للسيارات ، بسبب أسعارها التنافسية .

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