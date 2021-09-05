أخبار السيارات.. مزاد جديد للسيارات داخل السوق المصري.. أفضل 5 سيارات مجمعة محليا مبيعا.. أودي تكشف عن جراند سفير الكهربائية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تتميز فعاليات المزادات العلنية الخاصة بالسيارات ، داخل السوق المصرى بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

مجمعة محليا .. تعرف على أفضل 5 سيارات مبيعا فى مصر

أعلن مجلس معلومات السيارات المصرى الأميك ، عن أحدث تقاريره والصادرة عن شهر يوليو المنقضى ، والذى أكد أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا شهدت نموًا بنسبة 54.7% لتصل إلى 31.6 ألف مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 20.4 ألف سيارة في الفترة المقلبلة من العام السابق.

أعلنت شركة أودي Audi عن أحدث سياراتها الكهربائية النموذجية جراند سفير Grandsphere، والتى سيتم تقديمها كنموذج أولي للجمهور في معرض ميونيخ للسيارات الأسبوع المقبل.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الصينية شانجان، عن عروض ترويجية جديدة لسياراتها الاقتصادية بمصر على طراز ALSVIN، وذلك من خلال خفض أسعار فئاتها السعرية المختلفة.

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية الماليزية بروتون عن طرح طراز ساجا موديل 2021 ،والذى ينتمى الى فئة السيارات السيدان العائلية منذ بداية العام والتى حققت نجاحات كبيرة داخل السوق المصرى للسيارات ، بسبب أسعارها التنافسية .