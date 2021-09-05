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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شانجان تخفض أسعار ALSVIN  بالسوق المصرية

شانجان
شانجان

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الصينية شانجان، عن عروض ترويجية جديدة لسياراتها الاقتصادية بمصر على طراز ALSVIN، وذلك من خلال خفض أسعار فئاتها السعرية المختلفة.

 

وأوضح وكيل شانجان، أنه تم خفض سعر السيارة طراز ALSVIN، بمختلف فئاتها بقيمة 10 آلاف جنيه، ويأتي هذا التخفيض في صورة كاش باك أو استرداد نقدي على سعر السيارة. 

 

ومن المعروف ان السيارة شانجان ALSVIN تستمد قوتها من خيارين أساسيين من المحركات، أولهما محرك 4 سلندر 1400 سي سي بقوة 101 حصان و135 نيوتن متر، ويتوفر للسيارة ناقل حركة مانيوال 5 سرعات وجر أمامي.

 

أما المحرك الثانى، فيأتى 1500 سي سي بقوة 107 حصان و145 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك دبل كلتش 5 سرعات وجر أمامي. 

 

أما المقصورة الداخلية للسيارة شانجان ALSVIN، فتضم فرشا قماشيا أسود أو رمادي وكمبيوتر رحلات وسماعتين، وإمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق، وشاشة 7 بوصة في أعلى فئة، وتكييف أوتوماتيك، وعجلة قيادة مالتي.

 

وتضم السيارة شانجان ALSVIN عددا من وسائل الأمان والسلامة، أهمها ايرباج أمامي وكشافات شبورة خلفية وفرامل ABS. 

 

وتزيد الفئة الثانية في نظم الأمان ESP وHHC ورصد الضغط في إطارات السيارة، كما تزيد الفئة الثالثة في حساسات الركن الخلفية والكاميرا الخلفية مع مثبت سرعة. 

 

أما سعر السيارة شانجان ALSVIN فى ظل وجود التخفيضات:

- الفئة الأولى بسعر 162 ألف جنيه بدلاً من 172 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 182 ألف جنيه بدلاً من 192 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 197 ألف جنيه بدلا من 207 آلاف جنيه. 

 

السوق المصري إطارات السيارة ALSVIN الصينية شانجان الوكيل المحلى شانجان ALSVIN

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