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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا .. لطيفة تطرح كليب "الأستاذ" وظهور خاص لأحمد كرارة.. صور

لطيفة
لطيفة

انتهت النجمة لطيفة من تصوير أغنيتها الجديدة "الأستاذ" بطريقة الفيديو كليب، وتطرح الكليب غدا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة تجمع لطيفة مع الفنان أحمد كرارة، وتساءلوا عن طبيعة التعاون بينهما وهل هو فيلم أو مسلسل، إلا أن المفاجأة هي أن الصورة التي تجمعهما من تصوير  كليب أغنية "الأستاذ"،  ويشارك كرارة كموديل في الكليب الذي أخرجه فادي حداد.

لطيفة 

وقامت لطيفة بتصوير الكليب في سقارة وبمنطقة الأهرامات، ونشرت بعض الصور من الكليب، ووصف جمهورها الصور ب"عروس قرطاج في حضن الفراعنة".

وتنقل أغنية "الاستاذ" لطيفة نقلة نوعية فيما تقدمه من محتوى موسيقي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.

لطيفة 

كما تستعد لطرح عدد آخر من الأغنيات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفنانة لطيفة كشفت عن موعد طرح كليب أغنية "الأستاذ"، والتي طرحتها مؤخرا، من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"

ونشرت لطيفة صورة من كواليس تصوير الأغنية، وظهر معها الفنان أحمد كرارة،  وعلّقت على الصورة: "استنونا بكرة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على يوتيوب".

لطيفة 

يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.

ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

بصورة مع كرارة.. لطيفة تكشف موعد طرح أحدث أغانيها

لطيفة تروج لـ أحدث أغانيها الأستاذ

  

وطرحت المطربة لطيفة مؤخر احدث اغانيها وكان فيديو كليب لأغنية "الليل الليل" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" في مارس الماضي.

لطيفة 
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