بصورة مع كرارة.. لطيفة تكشف موعد طرح أحدث أغانيها



كشفت الفنانة لطيفة عن موعد طرح كليب أغنية "الأستاذ"، والتي طرحتها مؤخرا، من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"



ونشرت لطيفة صورة من كواليس تصوير الأغنية، وظهر معها الفنان أحمد كرارة، وعلّقت على الصورة: "استنونا بكرة الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على يوتيوب".



يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.



ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخر احدث اغانيها وكان فيديو كليب لأغنية "الليل الليل" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" في مارس الماضي.