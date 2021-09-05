ينتحلون صفة محصل غاز.. البترول تحذر المواطنين من المندوبين المزيفين

نشرت الصفحة الرسمية لشركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تحذيراً لعملاءها من أشخاص يدعون انتماءهم للشركة كذبا ويقومون بالمرور على منازل المواطنين بحجة أنهم مندوبين لشركة الغاز ويسوقون لبيع جراب لعداد الغاز بأسعار باهظة.

ونفت الشركة في منشورها أي صلة باولئك المتلاعبين قائلة “تلاحظ للمسئولين فيها قيام هؤلاء الأشخاص المجهولين بتلك الخديعة للعملاء ما دفع الشركة لتحذير العملاء رسميا في بيان لبتروتريد مطالبة بعدم التعامل مع هؤلاء المجهولين كما أكدت الشركة أنه يمنع تماما على العملاء وضع أي غطاء أو ماشابه من أشياء على عداد الغاز الخاص بكل شقة”.

وضمن مشروع بتروتريد للخدمات الرقمية قامت شركة الخدمات التجارية البترولية – بتروتريد بالتوسع في تشغيل نقاط شحن عدّاد مسبق الدفع بمحافظات الصعيد حتى بلغت 11 نقطة حتى الآن بهدف التيسير على عُملائها من المواطنين لتوفير الشحن للعدَّادات مسبقة الدفع بنقاط قريبة من أماكن إقامتهم .

هذا وقد وجَّه مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور وسيم وهدان بتوفير نقاط شحن العدَّادات مسبقة الدفع للأماكن التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها على مستوى الجمهورية مع التوجيه بالاهتمام بمناطق الصعيد .

عناوين نقاط شحن العدَّاد مسبق الدفع بالصعيد :

نقاط شحن خارج مناطق الشركة :

1 – نقطة شحن دشنا “لخدمة أهالي دشنا ”

• العنوان : شارع المحطة – خلف مجلس مدينة دشنا – دشنا.

2 – نقطة شحن جرجا “لخدمة أهالي جرجا ”

• العنوان : مركز شباب جرجا – الحي القبلي.

3 – نقطة شحن جهينة “لخدمة أهالي جهينة و الحرافشة ”

• العنوان : شارع الشهداء – بجوار مسجد آل خديوي.

4 – نقطة شحن جهينة – النزلة البحرية “لخدمة أهالي نزلة الهيش – النزلة البحري ”

• عنوان : النزلة البحرية جهينة – المجمع الخيري الدور الثاني

نقاط شحن داخل مناطق الشركة

5 – منطقة سوهاج : يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة مناطق تونس بسوهاج و أخميم و سوهاج ١ .

• العنوان : برج التحرير الدور الأول علوي – امتداد شارع التحرير – سوهاج.

6 – منطقة طهطا : يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة أهالي مناطق الحلافي و نجع مقلد و نجع قويز و المحاسنة و بنجا .

• العنوان : شارع الجهاد أمام مجمع المصطفى – مدينة طهطا.

7 – منطقة جرجا و البلينا : يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة أهالي مناطق الحرافشة و جهينة .

• العنوان : شارع طريق عرابة أبيدوس أمام دوار الشلخي الدور الثاني – مركز البلينا.

8 – منطقة طما : يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة أهالي مناطق ساحل طما و أم دومة.

• العنوان : شارع أحمد عرابي طريق اسيوط سوهاج الزراعي – برج الساعة واحد الدور العلوي – طما.

9 – منطقة قنا : يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة أهالي محافظة قنا.

• العنوان : 9 شارع كوبري دندرة بجوار بنك قناة السويس.

10 – منطقة نجع حمادي : يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة أهالي مناطق فرشوط و نجع حمادي و أبو تشت.

• العنوان : عمارة المهندس إبراهيم عبد المبدئ شارع التحرير أمام المستشفى العام – نجع حمادي – قنا.

11 – منطقة قوص : يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة أهالي مناطق قوص و الشعراني .

• العنوان : 3 شارع الحاج أحمد الكيال متفرع من شارع الجمهورية بجوار البنك الأهلي.

و تم تزويد تلك النِقاط بوسائل الراحة المناسبة للمترددين عليها من العملاء وتزويدها بأحدث أجهزة الكمبيوتر المُتصلة بشبكة الإنترنت لتقديم خدمات الشحن الفوري في مدة زمنية قصيرة طوال فترة العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف مساء.

بتروتريد تتوسع في نقاط شحن عدَّاد مُسبق الدَّفع بالصعيد وتنجح في التحوُّل الرقمي للخدمات المُقدَّمة

وكانت إدارة مناطق جنوب الوادي بشركة بتروتريد قد أعلنت بدايةً من شهر أبريل الماضي أنه تم تغطية مناطق جنوب الوادي بماكينات الدفع الإلكتروني بعدد 270 ماكينة مع مُحصِْلي الشركة وانتهاء عهد الفاتورة الورقية في الصعيد بأكمله ، كما سيتم إدخال قراءة العدَّاد عند قيام العميل بدفع فاتورة الغاز الخاصة به وهو ما تم بالفعل من خلال المشروع الذي بدأته الشركة منذ عام تحت عنوان “بتروتريد الرقمية ” واتساقاً مع خطة وزارة البترول للتحوُّل الرقمي.

كما قامت الشركة بنشر مراكز شحن العدَّادات مُسبقة الدَّفع في محافظات الصعيد حيث أن الشركة لا تدخر جهداً لراحة عملائها من مُستخدمي الغاز الطبيعي سواء في إدخال قراءة العدَّاد أو تعدد طُرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي.