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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقصد للتنزه والتداوي.. ممشي حمام موسي قبلة السياح بطور سيناء

ممشي حمام موسي
ممشي حمام موسي

يعتبر ممشي حمام موسي اطول ممشي بجنوب سيناء ويبلغ طوله نحو ٤ كيلو متر حيث يبدأ من كورنيش طور سيناء الجديد وينتهي عند واحة حمام موسي حيث عيون المياه الكبريتيه التي تعالج الأمراض الجلدية وجبل حمام موسي لهواة تسلق الجبال .


ويضم ممشي حمام موسي تراك للدراجات الهوائية واخر للمشي والجري بالإضافة لمقاعد للمواطنين للتمتع بالجلوس علي خليج موسي وخاصة وان الممشي يطل علي البحر والجبل في منطقة تتميز برياح معتدلة طوال السنة وتشتهر برياضة المراكب الشراعية .


ويجري العمل علي قدم وساق للانتهاء من ممشي حمام موسي السياحي قبل اعياد انتصارات اكتوبر القادمة بالتزامن مع افتتاح المقر الرئيسي لجامعة الملك سلمان بطور سيناء.


وقد نال الممشي حمام موسي السياحي اعجاب مواطني طور سيناء و يترقبون افتتاحه.

 
وقال إسماعيل صابر من مواطني طور سيناء إن الممشي حمام موسي إضافة جديدة لمدينة طور سيناء سوف يشجع الاستثمار السياحي بها وخاصة بعد أن أصبحت مدينة تمتلك مقومات سياحية وخدمات متنوعة علاوة علي الهدوء والطقس الرائع الذي تتميز به المدينة .


ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن أن ممشي حمام موسي سوف يمهد لاستثمار حمام موسي واستغلاله مشفي عالمي للسياحة العلاجية مشيرا إلي أن جميع المرافق كاملة والطرق المؤدية إليه بمواصفات عالمية مشيرا إلي أن طور سيناء سوف تصل العالمية كمدينة سياحية تتوفر فيها كافة الخدمات واضاف فودة إلي أنه سوف يتم إنشاء بها مجموعة من المطاعم المحلات الكبري مثل الموجودة بشرم الشيخ واضاف فودة إلي أنه بعد الانتهاء من متنزه ٣٠٦ ومقصد العائلة وممشي أهل مصر سوف يتم ايضا إنشاء منطقة للملاعب المفتوحة وممارسة الرياضات المختلفة .
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ممشي حمام موسي

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ممشي حمام موسي طور سيناء كورنيش اللواء خالد فودة

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