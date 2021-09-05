أخبار الفن.. رقصة مها أحمد.. وفاة سارة هاردينج.. إلغاء تصريح حسن شاكوش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية التي من أبرزها وفاة النجمة العالمية سارة هاردينج والغاء تصريح حسن شاكوش.

واليكم التفاصيل….

أخس 5 كيلو كمان؟ مها أحمد ترقص مع أحمد سعد في حفلِه

نشرت الفنانة مها أحمد، مقطع فيديو، من حفل أحمد سعد، الذي أقيم في الساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

سعيد الأرتيست: حق عازفي الإيقاع عاد بعد إلغاء تصريح حسن شاكوش

علق سعيد الارتيست على قرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء التصريح السنوى لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وذلك بعد التحقيق معه فى مواقع ازمته مع رضا البحراوى وعازفى الايقاع الذين توجهوا بشكوى ضده.

وقال سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : اليوم بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بالغاء التصريح السنوى لـ حسن شاكوش يصبح حق عازفى الايقاع عاد لهم وعادت لهم أيضا هيبتهم.

وفاة سارة هاردينج بمرض سرطان الثدى عن عمر 39 عاما

توفيت اليوم الفنانة البريطانية سارة هاردينج عضو فريق Girls Aloud عن عُمر يناهز 39 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الثدي.

وكشف موقع "جاست جيرد" بعض التفاصيل حول وفاة سارة هاردينج من خلال تعليق من والدتها مارى والتى قالت : "لقد شعرت بحزن عميق لأنني أشارككم اليوم خبر وفاة ابنتي الجميلة سارة، يعرف الكثير منكم معركة سارة مع السرطان وأنها كافحت بشدة منذ تشخيصها حتى يومها الأخير".

بعد مثولهما أمام النقابة.. القصة الكاملة للتحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي ..فيديو

انتهى منذ قليل التحقيق مع كل من حسن شاكوش ورضا البحراوى بمقر نقابة المهن الموسيقية بسبب ما بدر من جانب الطرفين حيث تراشقا بالألفاظ عبر صفحاتهما على فيسبوك بعد أزمتهما فى حفل الساحل الشمالى.

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة منذ لحظة وصول حسن شاكوش ورضا البحراوى للنقابة مرورا بالتحقيق معهما وحتى مغادرتهما.

قرار عاجل من نقابة الموسيقيين ضد حسن شاكوش ورضا بحراوى.. تفاصيل

كشف سعد متولى المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية عن قرار نقابة المهن الموسيقية بشان حسن شاكوش ورضا البحراوى عقب التحقيق معهما اليوم بسبب الازمة التى نشبت بينهما.

وقال سعد متولى فى تصريح لـ “صدى البلد”: قررت النقابة بعد سماع أقوال كل من حسن شاكوش ورضا البحراوى ووقف رضا شهرين وعدم حصول حسن شاكوش على تصريح مجددا من النقابة والغاء التصريح السنوى الخاص به.

بسبب منتج تعدى عليها..غضب أنجلينا جولى من براد بيت ومشاركتها في "مارفل"

تصدرت النجمة العالمية أنجلينا جولى، تريند جوجل؛ بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول زوجها السابق براد بيت، الذي عانت كثيرا بسببه بعد الطلاق.