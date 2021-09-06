فلسطين.. حركة الجهاد تكشف هوية قائد عملية الهروب من سجن جلبوع

كشفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أن قائد عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع هو "أمير أسرى الجهاد" محمود عبد الله العارضة.

وحسب وكالة "معًا" الفلسطينية، قال داوود شهاب الناطق باسم الجهاد، إن ما جرى عمل بطولي كبير سيحدث هزة شديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، ويشكل صفعة قوية لجيش الاحتلال والنظام كله في إسرائيل.

ورأى أن توقيت وتزامن العملية مع الضربة القوية التي تلقاها الاحتلال على حدود غزة سيعمق فشله وعجزه.

وكانت سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت اليوم الاثنين، عن فرار 6 أسرى فلسطينيين عند الساعة الرابعة فجرا من سجن جلبوع، وذلك عبر نفق حفروه داخل الزنزانة.

وبحسب القناة 12 العبرية، وصف مسؤول كبير في الشرطة حادثة هروب الأسرى من سجن جلبوع بأنه أحد أخطر الحوادث الأمنية بشكل عام.

فيما أعلن "نادي الأسير" الفسطيني عن هويات الأسرى الـ 6 الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي.

وحسب القائمة التي نشرها "نادي السير"، فإن الأسرى الفارين هم:

الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة/جنين، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة.

الأسير محمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة.

الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.

الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عاما) من كفردان، معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة.

الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019 .

الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، معتقل منذ عام 2019.

