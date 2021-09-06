هروب 6 أسرى من سجن جلبوع الإسرائيلي

كشفت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن هروب 6 من الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع شديد الحراسة، وذلك عبر نفق حفروه داخل الزنزانة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن الشرطة تشن عمليات بحث وتفتيش بحثا عن الأسرى الهاربين من السجن، لتعيد إلى الأذهان فيلم "The Shawshank Redemption".

وقال موقع والا العبري إن حادث هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من جلبوع الذي يُعتبر أحد أشد السجون حراسة في "إسرائيل"، بدأ حوالي الساعة 3:25 صباحًا وبعد نصف ساعة انكشف الأمر وبدأت المروحيات والمسيرات في إجراء عمليات التمشيط، وفي الوقت نفسه طُلب من المستوطنين المساعدة في عمليات البحث.

فيما وصف مسئول إسرائيلي كبير الحادث بأنه أحد أخطر الحوادث الأمنية في البلاد بشكل عام.

ومن ناحية أخرى، كشف محلل سياسي في التلفزيون الاسرائيلي عن صفقة عرضتها حركة حماس الفلسطينية على سلطات الاحتلال لتبادل الأسرى مع إسرائيل على مرحلتين.

واضاف إيهود يعاري المحلل السياسي أن المرحلة الأولى تتضمن اطلاق سراح اثنين من الأسرى الإسرائيليين الاحياء ابرا منجسيتو وهشام السيد ومعلومات عن الجنديين المفقودين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وفي المرحلة الثانية وفقا ليعاري الذي نقل عن مصدر فلسطيني قوله " تجري مفاوضات لجهة عودة الجنود المفقودين مقابل إطلاق سراح الأسير مروان البرغوثي.