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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هروب 6 أسرى من سجن جلبوع الإسرائيلي

سجن إسرائيلي
سجن إسرائيلي

كشفت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن هروب 6 من الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع شديد الحراسة، وذلك عبر نفق حفروه داخل الزنزانة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن الشرطة تشن عمليات بحث وتفتيش بحثا عن الأسرى الهاربين من السجن، لتعيد إلى الأذهان فيلم "The Shawshank Redemption". 

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محلل إسرائيلي: حماس تعرض صفقة تبادل أسرى تتضمن مروان البرغوثي

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يتعرض للموت داخل السجن..أسرة أسير فلسطيني تستغيث بالمجتمع الدولي

وقال موقع والا العبري إن حادث هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من جلبوع الذي يُعتبر أحد أشد السجون حراسة في "إسرائيل"، بدأ حوالي الساعة 3:25 صباحًا وبعد نصف ساعة انكشف الأمر وبدأت المروحيات والمسيرات في إجراء عمليات التمشيط، وفي الوقت نفسه طُلب من المستوطنين المساعدة في عمليات البحث. 

فيما وصف مسئول إسرائيلي كبير الحادث بأنه أحد أخطر الحوادث الأمنية في البلاد بشكل عام.

ومن ناحية أخرى، كشف محلل سياسي في التلفزيون الاسرائيلي عن صفقة عرضتها حركة حماس الفلسطينية على سلطات الاحتلال لتبادل الأسرى مع إسرائيل على مرحلتين.

 

واضاف إيهود يعاري  المحلل السياسي أن المرحلة الأولى تتضمن اطلاق سراح اثنين من الأسرى الإسرائيليين الاحياء ابرا منجسيتو وهشام السيد ومعلومات عن الجنديين المفقودين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

 

وفي المرحلة الثانية وفقا ليعاري الذي نقل عن مصدر فلسطيني قوله " تجري مفاوضات لجهة عودة الجنود المفقودين مقابل إطلاق سراح الأسير مروان البرغوثي.

الأسرى الفلسطينيين حركة حماس الفلسطينية سلطات الاحتلال مروان البرغوثي تبادل الأسرى The Shawshank Redemption

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