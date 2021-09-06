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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس سياحة النواب: إعفاء المركبات السياحية من الجمارك خطوة ممتازة لصالح المواطن

النائبة نورا على
النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن إعفاء السيارات المستوردة لأغراض السياحة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات "الليموزين" التي يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية خطوة ممتازة لصالح المواطن وذلك بما يسمح بالتوسع في الحلول التكنولوجية لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية والتي جاءت وفقاً لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١.

وقالت النائبة نورا على فى بيان صحفى لها أنه بعد أن صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تبدأ منظومة الجمارك عهداً جديداً من تبسيط وميكنة الإجراءات وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار ، مضيفة أن اللائحة التنفيذية بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١ وتوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية.

سيارات الليموزين السيارات المستوردة الضريبة الجمركية قانون الجمارك وزير المالية

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