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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تناقش الخطة المستقبلية لمركز تعليم الكبار للمشاركة فى محو الأمية بالمحافظة

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة مركز تعليم الكبار بالجامعة، بحضور محمد الدالي رئيس فرع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، الدكتورة خديجة عبد العزيز مديرة المركز، وأشرف فوزي مدير المتابعة بهيئة تعليم الكبار.

وذلك لمناقشة الخطة المستقبلية للمركز، ومشاركته فى محو الأمية بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

وقد ناقش "عبد الخالق" الوضع الراهن لموقف مشاركة طلاب الجامعة فى محو أمية الشارع السوهاجي، حيث تم عرض عدد الفصول الدراسية المفتوحة حاليًا للأميين بإشراف طلاب الجامعة، والتي يبلغ عددها ١٨٦٦ فصل دراسي، وتضم مايزيد عن ٨٠٠٠ من الأميين الدارسين.

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وأضافت الدكتورة خديجة عبد العزيز، أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة إمكانية تدريب الطلاب القائمين بالتدريس بتلك الفصول وتذليل كافة المشكلات والعقبات التى تواجههم، استعداداً لدورة أكتوبر ٢٠٢١، وذلك من أجل النجاح فى القضاء على أمية أكبر عدد ممكن من المواطنين.

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