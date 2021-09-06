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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. تبون يعاقب المتسببين في أزمة حافلة الألعاب البارالمبية

الرئيس الجزائرى عبد
الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون

اتخذت الحكومة الجزائرية رد فعل عنيفا ضد المتسببين في أزمة الحافلة التي استقبلت البعثة الجزائرية العائدة من دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي عبر متابعين فيديو عودة الرياضيين الجزائريين ذوي الهمم من بارالمبياد طوكيو 2020 عقب المشاركة في البطولة مستقلين حافلات غير مؤهلة لاستقبالهم.

صحيفة "النهار" الجزائرية كشفت أن الحافلات التي نقلت نجوم الجزائر كانت صغيرة وقديمة وتم تأجيرها من أحد الأشخاص، وتعمل على أحد الخطوط الداخلية بالعاصمة الجزائر، ولم تراع الوضع الخاص للرياضيين.

وقالت الصحيفة إن أيمن عبدالرحمن رئيس الحكومة الجزائرية قرر بناء على أمر من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون إقالة الأمين العام والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة على خلفية الحادثة التي تم وصفها بـ"حافلة العار".

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وجاء القرار بعد ردود الأفعال الغاضبة من قبل المتابعين لهذا التصرف غير المقبول مع أبطال جزائريين حملوا لواء الخضر في البارالمبياد.

وتم تدشين حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الحملة الافتراضية لرد الاعتبار لرياضيي ذوي الهمم العالية"، طالبت بضرورة تدخل رئيس الجمهورية لرد الاعتبار لهم، وهو ما جرى بالفعل.

يذكر أن الجزائر حققت في دورة البارالمبياد 12 ميدالية بواقع 4 ذهبيات ومثلها فضية ومثلها برونزية لتحتل المركز 29 في حدول الترتيب العام.

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