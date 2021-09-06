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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل قافلة صندوق تحيا مصر "لدعم الأسر الأولى بالرعاية"

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف يستقبل صندوق تحيا مصر

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، قافلة صندوق تحيا مصر "أبواب الخير" لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمحطتها بمحافظة الإسكندرية، والتي تأتي في ضوء إطلاقِ أكبرِ قافلةِ مساعداتٍ إنسانيةٍ علي مستوي المحافظات تصلَ محتوياتُهَا إلى نحوِ 5 ملايينَ مواطنٍ مستحق، بتكلفةٍ تُقدَّرُ بنحوِ 650 مليونِ جنيهٍ، بالتعاونِ بين صندوقِ تحيا مصر، ووزارةِ التضامنِ الاجتماعيِّ،  ووزارةِ الصحةِ بالإضافةِ إلى 18مؤسسةً من مؤسساتِ المجتمعِ المدنيِّ".  

وأوضح المحافظ أنه تزامناً مع الاحتفال باليومِ العالميِّ للعملِ الخيري وبمناسبة المبادرة التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية أمس لإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية علي مستوي الجمهورية. نستقبل اليوم قافلة صندوق تحيا مصر بمحافظة الإسكندرية التي توفر كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية وغيرها والتي يتم توزيعها علي أهالينا المستحقين بالمحافظة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة وجميع الجهات المعنية.

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وثمن محافظ الإسكندرية الدور الذى يقوم به صندوق تحيا مصر وجميع مؤسسات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات. 

كما أشاد بالمبادرات التى أطلقتها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للتكاتف مع جهود الحكومة في تقديم الدعم والتخفيف علي الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وقال اللواء محمد الشريف أن اليوم العالمي للعمل الخيري الذي قرَّرَتْ هيئة الأممِ المتحدةِ عامَ 2012 لتأصيلِ الوعيِ بأهميةِ الأعمالِ الخيريةِ واستدامَتِهَا لهو خير دليل علي الجوهر الحقيقي للإنسانية الذي  يعمل علي تحقيقِ الخيرِ ونشرِ التكافلِ والتّضامنِ الاجتماعيِّ. 

وأشاد الشريف بمدي التناغم وتضافر الجهود المتواجد بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعايا.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وممثلي صندوق تحيا مصر.

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