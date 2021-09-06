ألوان مكياج البشرة السمراء.. ظلال العيون وكريم الاساس وأحمر الشفاة

مكياج البشرة السمراء يحتاج الي عناية شديدة عند اختيار الألوان ولكن هناك الكثير من الألوان المناسبة للمكياج سواء في أحمر الشفاة او ظلال العيون، ونقدم لكي اليوم افضل ألوان مكياج البشرة السمراء والنصائج اللازمة عند وضع مكياج العيون لـ البشرة السمراء



نصائج عند وضع مكياج العيون للبشرة السمراء

إذا كان وضع مكياج العيون للبشرة السمراء صعب لبعض الاشخاص نقدم لكي اليوم نحن نصائج عند وضع مكياج العيون للبشرة السمراء استمر في القراءة للحصول على أفضل نصائحنا لظلال العيون لألوان البشرة الداكنة أدناه.

1. ضع في اعتبارك الدرجات اللونية قبل وضع ظلال العيون

قبل وضع أي ظلال عيون ، فكر في الألوان التي ستكمل وجهك بشكل أفضل لتحديد ذلك ، كل شيء عن النغمات الخاصة بك. أنت إما بارد أو دافئ أو محايد.

إذا لم تكن متأكدًا من النغمات الموجودة لديك ، اقلب معصميك. إذا ظهرت عروقك باللون الأزرق، فأنت رائع، إذا بدت عروقك خضراء ، فأنت دافئ. في مكان ما بينهما؟ ثم من المحتمل أن يكون لديك نغمات محايدة، هناك طريقة أخرى سريعة لمعرفة الدوافع التي لديك وهي التفكير في نوع المجوهرات الذي يبدو أفضل بالنسبة لك، تُضفي المجوهرات الفضية مزيدًا من النغمات الباردة، في حين أن المجوهرات الذهبية تضفي مزيدًا من الدفء على النغمات.

تتميز الظلال الرائعة بدرجات تحتية وردية أو حمراء أو زرقاء ، بينما تحتوي الظلال الدافئة على درجات تحتية ذهبية أو صفراء، الظلال المحايدة في مكان ما في المنتصف، ستكمل الظلال الرائعة النغمات الباردة بشكل أفضل ، بينما تكمل الظلال الدافئة النغمات الدافئة بشكل أفضل.

2. لا تخف من ألوان ظلال العيون الجريئة

تتناغم ظلال العيون الغنية العميقة بشكل جميل مع ألوان البشرة الداكنة ، لذلك لا تتردد في أن تكون مشرقة وجريئة، احصلي على بريقك ولمعانك مع ظلال العيون باللون البنفسجي واللون المشمشي

فإن مكياج العيون للبشرة السمراء هو الأفضل في درجات الألوان الدافئة. فكر في ظلال العيون عارية مع درجات الخوخ أو العسل أو البني الأحمر فيها. إذا كنت ترغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك ، فابحث عن البرونز أو الذهب أو العنبر في الظلال المعدنية للحصول على دراما متألقة. سيشمل المظهر العصري البرتقال الغامق مثل البرتقالي الكهربائي أو البرتقالي الدموي.

مجرد أن تستقر على ظلال العيون التي ستستخدمها ، لا تضعها مباشرة على جفونك. بدلًا من ذلك ، ضعي القليل من برايمر ظلال العيون أولاً للمساعدة في إنشاء قاعدة ناعمة ، ثم ضعي لون ظلال العيون الذي تختارينه عبر جفنك للحصول على مظهر رائع. إذا لم يكن لديك أي مكياج للعيون ، يمكنك استخدام القليل من كريم الأساس أو الكونسيلر عند الضرورة. (إليك الدليل النهائي لاستخدام برايمر المكياج .)

4. إنشاء أشكال مكياج مختلفة باستخدام لوحة ظلال العيون

لجذب الانتباه إلى عينيك حقًا ، ضع في اعتبارك تخزين حقيبة مكياجك بلوحة ظلال العيون. تقدم لوحات ظلال العيون مجموعة متنوعة من الظلال حتى تتمكن من إنشاء إطلالات مختلفة للمكياج للمناسبات المختلفة. بعض خياراتنا المفضلة للون البشرة الداكنة؟ ل وريال باريس اللون ريشي الجيب لوحة ظلال العيون في أفانت غارد أزور و لوريال باريس اللون ريشي سبقتها في هوليوود أيقونة.

لا يمكنك أن تخطئ في عين مدخنة - إنها مظهر مكياج كلاسيكي ، بعد كل شيء! نظرًا لأن العيون الدخانية تتطلب استخدام ظلال متعددة ، فإن استخدام لوحة ظلال العيون لطلاء الجفون يعد اختيارًا ذكيًا. نظرًا لأن نغمات الجواهر تبدو مذهلة جدًا مقابل لون بشرتك الداكن ، يمكنك تجربة هذه التقنية باستخدام البلوز والأزرق الغني.



أفضل كريم اساس مع مكياج البشرة السمراء

يمنحك المسطح الدافئ في البشرة السمراء حيوية رائعة. سواء كانت بشرتك تان بشكل طبيعي أو اكتسبتها من وقت تحت أشعة الشمس في الجنة الاستوائية ، فإن البشرة السمراء تدور حول الدرجات الداكنة أو الذهبية أو البرونزية أو البرتقالية. عند اختيار المكياج للبشرة السمراء ، انتبه لهذه الظلال الدافئة. تعرفي على أهم النصائح والحيل الخاصة بالمكياج للنساء ذوات البشرة الملونة ، بما في ذلك ألوان الماكياج المحددة للبشرة السمراء مع نصائح الجمال أدناه.



إذا كنت تنعمين ببشرة متجانسة بالفعل ، يمكنك استخدام تغطية كريم الأساس. يمكن بناء أعواد كريم الأساس من ميند بحيث يمكنك التقديم على أي مستوى من التغطية التي تحتاجينها. إذا كنت تريد تغطية أخف ، يمكنك تطبيق كمية أقل وستساعدك الطبيعة الخفيفة والمرطبة لكريم الأساس على الشعور بالانتعاش طوال اليوم. من ناحية أخرى ، يمكن للسيدات اللواتي يفضلن المزيد من التغطية أن يشعرن بالتغطية الأكبر لاحتياجاتهن.

مطابقة لون الأساس

اختيار الأساس الذي يكمل لون بشرتك ودرجاتها أمر لا بد منه. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بكيفية ارتداء كريم الأساس في الصيف . اذهب مظلمة للغاية وستبدو مبالغًا فيه. اذهب خفيفًا جدًا وقد تبدو رمادًا. بنفس القدر من السوء ، فإن ظلال الأساس التي تبدو باهتة على بشرتك ، وبالتالي تظهر برتقالية أو متكتلة.

تأتي أعواد كريم الأساس منتد بألوان محددة ضمن أربع فئات لونية: فاتح ، أسمر ، متوسط ​​وعميق. صُنعت من قبل النساء ذوات البشرة الملونة ومن أجلهن ، لقد ابتكرنا ظلال كريم أساس مصبوغة بشكل مثالي لإطالة جميع ألوان البشرة من الفاتحة إلى السمراء إلى الظلال الأعمق.

في حين أن معظم النساء ذوات البشرة السمراء سوف يستخدمن أحد ظلال الأساس الأربعة لدينا ضمن فئة السمرة ، فإن بعض النساء سيحتاجن إلى الذهاب إلى فئات كريم الأساس الفاتحة أو الداكنة. بغض النظر عما إذا كنت أفتح أو أعمق ، تحتاج البشرة السمراء عادةً إلى مسحة دافئة بدلاً من مسحة باردة. يمكنك التركيز على الظل الخاص بك من خلال مكتشف ظل كريم الأساس الخاص بنا .

نصيحة للمحترفين: إذا كانت بشرتك السمرة نتيجة لحمامات الشمس ، فستحتاج إلى كريم أساس أغمق بدرجة أو اثنتين مما ترتديه عادةً. كثير منا بحاجة إلى ظل أساس أعمق للماكياج الصيفي وظل أفتح في الشتاء.



أفضل أحمر الشفاة مع مكياج البشرة السمراء





ما هو أفضل أحمر الشفاه مع مكياج البشرة السمراء؟ ،إذا لم تكن متأكدًا من درجات ألوان أحمر الشفاه ، فلدينا تمرين بسيط لك. يمكن أن يساعدك هذا التمرين في تحديد ألوان أحمر الشفاه المناسبة لبشرتك السمراء ، وبشكل عام ، درب عينيك على اكتشاف الألوان الباردة مقابل الألوان الدافئة.

ضعي ألوان أحمر الشفاه على ذراعك

اختاري أحمر الشفاه الذي تحبينه. لنفترض أنه لون عاري.

اسحبها من الداخل من معصمك.

اسحب معصمك باستخدام أحمر شفاه متشابهين جدًا بجوار العينة الأولى ، فقط ظل أو اثنين من بعضهما البعض.



افحصى الألوان. هل يبدو المرء رمادي داكن أكثر من اللون الأصلي؟ إذا كان الأمر كذلك ، فهذا يعني أنه أكثر برودة مع إضافة المزيد من اللون الأرجواني. أم أنه يبدو أكثر دراقًا؟ هذا يعني أنه أكثر دفئًا مع خلط المزيد من اللون البرتقالي.



استمر في تمرير ظلال أحمر الشفاه المتشابهة على ذراعك ، وفحص الفروق اللونية. حاول إنشاء حامل مع انتقال الألوان من أكثر دفئًا في أحد الأطراف وتصبح أكثر برودة تدريجيًا في الطرف الآخر. في مرحلة ما ، لن يكمل اللون الأكثر برودة لون بشرتك. سيكون لديك المزيد من الفسحة مع درجات الألوان الأكثر دفئًا ، مما يعني أنه يمكنك أن تصبح أكثر دفئًا ودافئًا حتى يظهر اللون ، أو ربما إذا كنت شديد الدفء ، فإن اللون الأكثر دفئًا في الطيف يبدو ديناميتًا عليك.



ظلال أحمر شفاه عارية للبشرة السمراء

بالنسبة للنساء من جميع ألوان البشرة ، فإن أحمر الشفاه العاري هو بطل ألوان أحمر الشفاه اليومية. يتناسب أحمر الشفاه مع أي مظهر للماكياج وأي مظهر ويتناسب مع أي مناسبة. إنها ، باختصار ، متعددة الاستخدامات.

مرة أخرى ، فكر في نغمات عارية دافئة لبشرتك السمراء. هذا لا يعني الكثير من اللون الرمادي الداكن ، ولكن الألوان بمزيج أثقل من البني والبرتقالي.

ظلال أحمر الشفاه الأخرى للبشرة

من المحتمل أن يكون لديك أحمر شفاه عاري أو اثنين من الألوان المفضلة لديك يوميًا ، إلا أن الألوان الأخرى التي تبدو ديناميتًا على البشرة السمراء تشمل:

أحمر الشفاه البني - اختر ألوانًا ذات ملاحظات دافئة عميقة ، مثل الكراميل أو العنبر. كلما كانت بشرتك مصطبغة ، كلما كان لون أحمر الشفاه أعمق - فكر في اللون العنابي ودرجات الكاكاو الدافئة.

أحمر الشفاه الأحمر - استخدمي أحمر الشفاه الأحمر اللامع مع مزيج من اللون البرتقالي